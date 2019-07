Governo de Sergipe adere ao projeto que visa melhorias na Atenção Básica da Saúde

O PlanificaSUS é um projeto proposto pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e o Hospital Albert Einstein e conta com o apoio da Universidade Federal de Sergipe. Além da região de Lagarto, durante a cerimônia foi anunciado que Itabaiana e os municípios vizinhos será a segunda região contemplada pelo projeto

Dando continuidade à implantação do Projeto ‘Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com a Atenção Primária à Saúde’ ou PlanificaSUS, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realiza nos dias 9, 10, 11 e 12 de julho Workshop de Abertura e Oficinas do PlanificaSUS Sergipe, projeto idealizado pelo Hospital Albert Einstein. O projeto prevê uma modernização nos processos que envolvem a Atenção Básica e Ambulatorial, garantindo assim melhorias nos serviços básicos ofertados à população.

E durante a solenidade de abertura, realizada no auditório da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus Lagarto, nesta terça-feira (09), o governador Belivaldo Chagas enfatizou a importância do trabalho para que os resultados sejam efetivamente alcançados.

“Esse encontro é uma sequência, um reforçar de uma decisão política, e de somação com a competência de todos os técnicos que estão envolvidos nesse projeto. Se a gente não consegue organizar a atenção primária, fazendo com que ela trabalhe em conjunto com a especializada, não vamos ter o resultado que todos esperamos. Por isso, não podemos perder uma oportunidade ímpar como esta, onde há uma decisão tomada, na qual temos técnicos competentes, a expertise do Albert Einstein, contando com o apoio dos prefeitos. A região de Lagarto está preparada e precisando desse impulso, desta organização, para fazer acontecer. Ao mesmo tempo em que anunciamos que mais uma região vai ser contemplada com o PlanificaSUS, a de Itabaiana. Desta maneira, o governo do Estado está aberto ao diálogo, com isso, quem ganhará será população que está na ponta”, ressaltou o governador.

Também presente na solenidade, a vice-governadora Eliane Aquino falou sobre o empenho do governo do Estado em melhorar a Saúde, para que toda população seja bem assistida. “A experiência do PlanificaSUS foi testada por vários estados e tem dado muito certo, no qual tem tido a integração dos agentes que atuam nessa área. O que nós queremos fazer realmente é que a nossa saúde melhore. Na hora em que a gente começa a fazer a integração dos profissionais que atuam em rede, a gente, com certeza, consegue melhorar o serviço na ponta. Por isso, o papel dos prefeitos estarem com toda essa responsabilidade, levando isso para as suas equipes, com certeza, nós teremos um ganho real. Nós temos vários desafios na área da Saúde, e a diminuição da mortandade infantil e materna é um dos nossos focos. Acredito que o PlanificaSUS vai atuar na muito nessa área também”.

Representando os prefeitos da região, a prefeita de Lagarto, Hilda Rollemberg, colocou o município à disposição. “É com muita alegria que Lagarto recebe esse programa. Nós temos respeito com a saúde do município, por isso, estamos empenhados em colaborar para que o programa seja bem sucedido na região e estamos à disposição das equipes, para melhorar cada vez mais a assistência à população da nossa região e os povoados”, destacou a gestora municipal.

O Projeto tem como finalidade a reorganização da Atenção Primária em conjunto com a Atenção Especializada, conforme Termo de Manifestação de Interesse assinado pela SES em março de 2019, e pelas Secretarias Municipais de Saúde da Região de Saúde de Lagarto em 20 de maio de 2019. Em Sergipe, o PlanificaSUS, será conduzido pelo governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que tem o apoio do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Sergipe (Cosems/SE). O PlanificaSUS é gerido pela Diretoria de Atenção Integral à Saúde (Dais), e pretende, com a melhoria dos serviços, avançar na assistência qualificada de forma integrada entre atenção primária e ambulatorial especializada.

Regiões contempladas

O PlanificaSUS, objetiva implantar a metodologia da planificação da atenção à saúde proposta pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass), em regiões de saúde das 27 unidades federativas, fortalecendo o papel da Atenção Primária e a organização da Rede de Atenção como um todo. Pretende ainda apoiar técnicos gerenciais da SES e municipais no planejamento, organização e operacionalização de workshops, bem como na organização dos macroprocessos da Atenção Primária e da Ambulatorial Especializada. E a Rede de Atenção Materno Infantil (RAMI) foi priorizada para iniciar o Projeto PlanificaSUS Sergipe, diante dos indicadores dos últimos anos, e o compromisso da gestão estadual com a implantação da Rede.

O diretor de Atenção Integral à Sáude, João dos Santos Lima Júnior falou sobre a escolha da região de Lagarto para a implantação do projeto. “A escolha da região foi técnica, dentro dos perfis apresentados pelo projeto PlanificaSUS, no qual buscou-se as informações de cada região de saúde aqui no estado. A escolha técnica da região foi justificada pela cobertura de saúde da família, cobertura de saúde bucal, número de ambulatórios especializados na região, além do critério de maior desempate, de acordo com as regras do Hospital Albert Einstein, que foi a presença do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf). A região de Lagarto foi a única região em que pelo menos todos os municípios apresentaram o Nasf. Desta maneira, a Rede Materno Infantil foi a eleita como sinalizador para que a gente pudesse fazer uma intervenção no território. A organização do processo se dará na própria unidade de saúde, não só por conta da Rede Materno, mas em todos os processos de unidade básica de saúde”, destacou.

Durante a cerimônia de abertura do Workshop, o secretário de Estado da Saúde, Valberto Lima, anunciou que Itabaiana será a segunda região sergipana a receber o PlanificaSUS. “Portanto,vamos trabalhar as duas maiores regiões do Estado. Se conseguirmos avançar nessas duas regiões, pelo menos metade da população do estado será agraciada com os esses resultados”, completou.

Termo de Cooperação

O público alvo do evento, realizado no Campus Lagarto, também é composto por representantes do Ministério da Saúde (MS), Ministério Público (MP), Prefeituras da Região de Lagarto, Secretarias Municipais de Saúde da Região de Lagarto, Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Estadual de Saúde (CES), Núcleo Estadual do Ministério da Saúde (NEMS), Fundação Estadual de Saúde (FUNESA), Grupo Executor do Projeto Planifica SUS/SE da SES, profissionais de Saúde da Região de Lagarto, facilitadores e tutores.

Durante a cerimônia de abertura do PlanificaSUS Sergipe, houve a assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Projeto Proadi-SUS, que trata da implantação da Planificação da Atenção à Saúde que será realizada por meio de Workshops, oficinas tutorias e outras atividades complementares desenvolvidas na região de saúde Lagarto, em Sergipe. De acordo com o Termo de Cooperação, a planificação consistirá na implantação/implementação dos macros e micro processos básicos da Atenção Primária à Saúde (APS) integrados à Atenção Ambulatorial Especializada (AAE). O público alvo são as equipes de saúde da família e as equipes da AAE da região de saúde, com vistas à qualificação da APS, como ordenadora das Redes de Atenção à Saúde (RAS) e integração desta com a AAE.

Representando o Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass, Maria José de Oliveira Evangelista, explanou sobre o envolvimento de todos os profissionais no processo, e destacou a presença e o empenho do governo do Estado em priorizar a Saúde. “A gente criou esse projeto há oito anos, através de um grupo de facilitadores. Não tem como organizar um sistema sem investir na Atenção Básica. O PlanificaSUS foi pensado para trabalhar com 100% dos profissionais que estão envolvidos nas unidades básicas. Antes de oferecer ao Brasil, a gente testou em vários locais, de todas as regiões. Por isso, posso afirmar que é um projeto vitorioso. Nenhum estado teve o que tivemos aqui hoje, a presença política mostrando que de fato é prioridade para Sergipe organizar a saúde, e com a competência técnica das pessoas, não terá erro. Desta forma, a ideia é trabalhar com a atenção primária integrada a especializada”.