Instituto São Peregrino – Um Marco histórico no município de Propriá

09/07/19 - 04:44:48

Neste domingo (07), a cidade de Propriá foi contemplada com a inauguração da sede do Instituto São Peregrino de Assistência Social e Educacional, uma entidade que atua a mais de 30 anos prestando assistência às famílias carentes da região do Baixo São Francisco, especialmente aos portadores de câncer.

O Instituto São Peregrino foi idealizado pela Beata Maria Lídia, uma alma caridosa que realiza um trabalho solidário a mais de 30 anos na região do Baixo São Francisco, acolhendo famílias carentes e dando assistência à gestantes menos favorecidas.

O Missionário Carlos David é o Presidente do Instituto, e também atua diretamente no desenvolvimento das ações solidárias realizadas pelo instituto no sentido de viabilizar o acolhimento digno às famílias assistidas pela entidade.

Entre as autoridades que prestigiaram o evento, estiveram presentes o Prefeito de Propriá, Iokanaan Santana, o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Aelson Santos, os Vereadores Heldes, Júnior de São Miguel, Branca e Marcos Graça.

Também se fizerem presentes no evento, a Conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Suzana Azevedo, o Secretário de Estado da Saúde Valberto Lima, o Ex-Secretário de Estado, Rosman Pereira, o Ex-Prefeito de Telha, José João e o deputado estadual Rodrigo Valadares.

Foram homenageados durante o evento, pelo devido reconhecimento ao apoio dado às ações do Instituto São Peregrino, a Conselheira Suzana Azevedo, o Ex-Secretário Rosman Pereira, o Prefeito Iokanaan Santana, o Presidente da Câmara Municipal de Propriá, Aelson Santos, o Promotor Nilzir Soares, o empresário Beto Sat, e o Ex-Prefeito José João.

A nova sede que está localizada no povoado Boa Esperança, em Propriá, conta com estrutura moderna e foi idealizada para atender as famílias carentes dos maiores povoados da região, oferecendo apoio assistencial na entrega de cestas básicas, remédios e fraldas para os pacientes acamados, cursos de capacitação de mão de obra, além de assistência médica e psicossocial.

Vale o registro de que todo o trabalho social que vem sendo desenvolvido pela Beata Maria Lídia a mais de 30 anos, é realizado de forma abnegada, sem qualquer convênio com o poder público. No entanto, a Inauguração do Instituto São Peregrino conferiu à entidade o viés jurídico necessário para pleitear junto aos órgãos competentes, Governo Municipal, Estadual e Federal o amparo necessário para ampliar as ações que são desenvolvidos pela entidade, que é mantida sem qualquer fim lucrativo.

Fonte e foto assessoria