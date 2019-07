JACKSON BARRETO AFIRMA QUE: “ZEZINHO GUIMARÃES NÃO É AMIGO DE NINGUÉM”

09/07/19 - 10:27:30

O ex-governador Jackson Barreto, atual presidente do diretório municipal do MDB em Aracaju, já decidiu: não quer mesmo a presença do vereador Dr. Gonzaga, no partido.

A afirmação foi feita pelo ex-governador Jackson Barreto em entrevista ao radialista Alex Carvalho, no programa Jornal da Vida, onde o ex-governador não perdeu a oportunidade para criticar o deputado Zezinho Guimarães. “Eu nunca fui amigo de Zezinho Guimarães e Zezinho Guimarães não é amigo de ninguém. Ele gosta dele”, disparou Jackson.

Sobre o vereador Gonzaga, o ex-governador disse que “eu aconselhei o Dr. Gonzaga a procurar um partido que o atenda politicamente porque todas as eleições o que existe de mais difícil é o Dr. Gonzaga votar num candidato do MDB. Ele nunca vota nos companheiros do MDB”, explicou Jackson.