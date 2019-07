JUSTIÇA CONCEDE ALVARÁ DE SOLTURA PARA VICTOR, ACUSADO DE MATAR A ESPOSA

09/07/19 - 17:16:52

O juiz da 8ª Vara Criminal de Aracaju, Daniel Vasconcelos, concedeu nesta terça-feira (09), o alvará de soltura a Victor Aragão, acusado de matar a esposa Ana Paula Jesus dos Santos, de 26 anos, no dia 11 de maio, com golpes de marreta na cabeça, dentro da residência do casal, localizada no conjunto Dom Pedro, em Aracaju.

O juiz determina o cumprimento de monitoração eletrônica pelo prazo de 120 dias.

O delegado que conduz o inquérito pediu de conversão da prisão temporária em preventiva, com isso ele será solto e cumprirá medidas cautelares, como o comparecimento em juízo e a proibição de permanecer em locais inadequados.