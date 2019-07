Karateca sergipano vai a Cuiabá em busca do ouro para Sergipe

A competição é o campeonato brasileiro de Karatê, que acontecerá nesta sexta- feira, 12

Em contagem regressiva para a busca de mais uma realização: o ouro no campeonato brasileiro de Karatê 2019. Faixa preta em Karatê, dono mais de 50 medalhas, Luiz Guilherme Souza, de apenas 12 anos, está focado em mais esse título para adicionar em seu curriculum que somam mais de 50 medalhas, frutos de competições estaduais, nacionais e internacionais.

Gui, como é popularmente conhecido entre amigos e familiares, já foi campeão sul americano, em 2017; vice campeão pan americano, também em 2017 e, atualmente, é bicampeão brasileiro na categoria infantil (11 a 12 anos), também hepta campeão sergipano.O jovem sergipano treina cinco vezes na semana, com duração de 1h30.Jovem em idade e experiente no esporte que pratica desde os 3 anos, o karateca emociona quando fala sobre o que espera no futuro.

“Eu quero dar muito orgulho para todos que tanto torcem por mim. Eu vejo o quanto minha mãe se esforça para conseguir uma passagem, hospedagem e alimentação nas competições, ela faz o que nem pode por mim, eu vejo, eu sei. Quero um dia retribuir tudo o que ela faz por mim. Quando eu tiver um patrocinador, sei que tudo isso vai mudar e vou poder crescer ainda mais no esporte”, conta o atleta.

