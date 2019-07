Latrocínios apresentam redução de 28% no estado de Sergipe

Em relação a capital e Região Metropolitana, redução foi de 67% em comparativo entre o primeiro semestre de 2019 e de 2018

Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) vêm registrando reduções em Sergipe. Uma dessas ações criminosas é o latrocínio, o roubo seguido de morte. De acordo com os dados contabilizados pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), no estado, o primeiro semestre de 2019 registrou uma queda de 28% na ocorrência desse crime.

Segundo o levantamento feito pela CEACrim, em Sergipe, foram 13 casos em 2019, contra 18 em 2018 e 30 em 2017. No comparativo com o mesmo período do ano passado, os dados representam reduções de 28% e 57%, respectivamente.

No comparativo feito considerando apenas as quatro cidades que formam a Região Metropolitana (Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros) foram três casos em 2019, contra nove em 2018 e 11 em 2017. Os dados representam reduções de 67% e de 73%, respectivamente.

Já no interior do estado, em comparação com o mesmo período do ano passado, houve o aumento de um caso. Em 2019 foram 10 ocorrências, contra nove em 2018. No entanto, em relação a 2017, quando foram registrados 19 casos, os dados apresentam uma redução de 47% na incidência de latrocínios.