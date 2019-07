Palestra “Água e Saúde” movimenta Posto de Saúde do Povoado Pedra Branca

09/07/19 - 14:17:05

Uma atividade de educação ambiental movimentou Unidade de Saúde da Família José Rosa Felipe nesta quinta-feira, 04. Trata-se da palestra “Água e Saúde”, promovida pela equipe do Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras. O projeto é uma realização da Fundação de Pesquisa e Extensão de Sergipe (FAPESE), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

Com metodologia interativa, a palestra foi voltada para agentes comunitários de saúde e para a população do povoado Pedra Branca, em Laranjeiras. Durante a conversa, a população recebeu importantes orientações sobre a água de consumo, abordando a importância da água para a saúde, e a necessidade de consumir água não apenas para garantir a hidratação do corpo, mas também para conservação da saúde.

Agente comunitário de saúde há 19 anos, Lucas Bezerra de Lima, elogiou a palestra e destacou a importância de realizar ações de educação ambiental e de promoção da saúde da população. “Ações como a realizada hoje, facilitam o acesso a informações acerca das patologias que podem acometer a população por conta da ingestão de água inadequada para o consumo”, destacou o agente comunitário de saúde, que tem formação superior em Biologia.

Ele apontou ainda que a água inadequada para o consumo pode causar problemas dermatológicos como micoses, além de verminoses e doenças mais graves como a cólera.

Durante a palestra, foi aplicado um questionário indutivo, com a análise sensorial do copo, em que os participantes indicaram aspectos da água consumida por eles, a exemplo do sabor.

Também foram apresentadas as principais ações do projeto, cuja metodologia prevê a realização de um diagnóstico de abastecimento humano, com o objetivo de levantar dados sobre a realidade da água consumida pela população.

Promoção da saúde

“Nós, agentes comunitários de saúde, somos o elo de ligação entre a comunidade e a unidade de saúde da família, pois trabalhamos diretamente com a população realizando um trabalho educativo, de orientação e prevenção às doenças”, destacou Lucas Bezerra de Lima, apontando que a categoria está de portas abertas para o projeto.

“Que venham mais palestras, profissionais, oficinas, cursos, materiais de apoio, para trabalhar a educação ambiental”, concluiu o agente de saúde.

Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras

Por Débora Melo