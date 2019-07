PALHAÇO SONECA PRESTA ESCLARECIMENTOS AO PARTIDO SOBRE SEU AFASTAMENTO

09/07/19 - 05:10:36

Neste final de semana, o vereador licenciado Palhaço Soneca se reuniu com a direção municipal do Cidadania, partido que sucedeu o PPS, para prestar esclarecimentos sobre o período de licença médica na Câmara Municipal de Aracaju em decorrência da cirurgia realizada no dia 16 de abril. A presença na festa do Mastro em Capela também foi pauta do encontro, que contou com a participação do presidente do diretório municipal do partido, o ex-vereador Dr. Emerson.

Palhaço Soneca reafirmou que não cometeu crime durante a tradicional festa do Mastro. Contou que sempre participou do evento, e por estar se sentindo bem viajou até o interior, mesmo na licença médica. “O meu erro foi descumprir a orientação do médico. A licença previu inicialmente 90 dias, mas felizmente me recuperei antes do prazo”, destacou ao informar que logo após a cirurgia tirou mais 31 dias de licença pessoal sem remuneração de salário para organizar os estudos na faculdade.

Para Dr. Emerson, o encontro foi bastante produtivo, pois foi dada ao vereador a oportunidade de prestar esclarecimentos dos últimos acontecimentos. “Precisamos criar um partido com democracia interna e com diálogos, e enquanto partido necessitávamos escutar o vereador acerca dos fatos narrados pela imprensa e redes sociais. Ele explicou o que ocorreu e nós ouvimos tudo com muita atenção”, falou o presidente do diretório municipal do Cidadania.

Por sua vez, Palhaço Soneca agradeceu o convite e elogiou a postura de Dr. Emerson na liderança do partido em Aracaju. “O importante é que tudo ficou esclarecido. O processo democrático realmente existe dentro do Cidadania”, destacou.

Fonte e foto assessoria