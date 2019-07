PMA REFORÇA ATUAÇÃO PARA MINIMIZAR DANOS PROVOCADOS PELAS CHUVAS

09/07/19 - 12:45:16

A Prefeitura de Aracaju mantém, nesta terça-feira, 9, atenção reforçada às áreas de riscos e pontos de alagamentos, da zona Norte à zona Sul da cidade. Para isso, estão mobilizadas e em atuação nas ruas, equipes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emubr), da Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania, através da Defesa Civil de Aracaju, e da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

O volume de chuvas esperado para as próximas 72h, na capital, é de 65 mm. Porém, apenas nas primeiras horas desta terça, o índice pluviométrico registrado no município foi de 40mm, quando a previsão, para todo o dia, era de 35mm.

“Todo o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju se mantém de sobreaviso, desde o sábado, 7. Estamos atuando de maneira integrada para que a redução de transtornos seja eficiente. Nos mantemos em alerta e buscamos orientar a população quanto aos cuidados a serem adotados durante o período chuvoso”, explica o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, que acompanha de perto o trabalho das equipes da Defesa Civil de Aracaju.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, devido à intensidade das chuvas, o órgão reforçou o monitoramento às áreas de risco e mantém equipes de prontidão para atender as ocorrências recebidas por meio do 199. “Além disso, intensificamos nossa atuação em pontos específicos da cidade, como na avenida Euclides Figueiredo, para sucção da água acumulada pelas chuvas, e estamos executando ações mitigadoras em áreas de encostas, para evitar deslizamentos de terra”, destacou.

Paralelo a isso, equipes de limpeza da Emsurb atuam, no momento, monitorando os canais da cidade e desobstruindo redes de drenagem em regiões mais afetadas pelas chuvas, enquanto agentes da SMTT estão posicionados nos principais cruzamentos da cidade em permanente monitoramento do fluxo de trânsito, como nas avenidas Melício Machado, Osvaldo Aranha e Simeão Sobral, locais onde, neste momento, os semáforos estão inoperantes.

O planejamento e atuação preventiva da Prefeitura de Aracaju têm refletido em considerável redução de pontos de alagamentos na cidade. O trabalho ocorre de forma permanente como estratégia de redução dos efeitos das chuvas, em todas as áreas da capital. “Estamos à disposição da população, em caso emergências. Para acionar as equipes disponibilizamos o contato telefônico 199. O serviço funciona 24h por dia, todos os dias da semana”, frisou o coordenador da Defesa Civil.

Por Tirzah Braga

Foto assessoria