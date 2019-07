Pra todos os gostos

Por que será que existem tantos partidos políticos no Brasil, se boa parte deles poderia se fundir numa única legenda sem prejuízo ideológico para os demais? Registrados já são 35 e existem dezenas de outros em fase de coleta de assinatura para pedirem, em seguida, registro definitivo à Justiça Eleitoral. Alguém pode dizer que isso é resultado do pluripartidarismo. Não é! Na verdade, boa parte não passa de siglas de aluguel, que só aparecem nas campanhas eleitorais para negociar apoio a candidaturas e vender o tempo de propaganda no rádio e na televisão. Passado o pleito, os donos desses chamados partidos ‘nanicos’ conseguem bem remunerados cargos comissionados para eles, familiares e agregados. Como se vê, além de confundir a cabeça do eleitor, essas legendas de aluguel servem apenas para políticos espertos se locupletarem com o dinheiro público. Crendeuspai!

Reforma fuleira

A famigerada reforma da Previdência é uma fuleiragem. Veja um exemplo: o trabalhador comum, que só falta um ano para se aposentar, terá que trabalhar por mais dois anos, ou seja 100% de pedágio. Os oficiais das forças armadas só trabalharão 17% a mais do tempo que falta para a aposentadoria, enquanto o pedágio do deputado e senador será de 30% em cima do que resta para se aposentar. Segundo o deputado federal Fábio Henrique (PDT), está bem claro que essa tal reforma quer arrombar mesmo “é com domésticas, pedreiros, garçons, estivadores, frentistas, vigilantes, motoristas, enfermeiras, professores, policiais etcétera e tal”. Misericórdia!

Faça o que digo…

O Tribunal de Contas do Estado não está repassando os 20% obrigatórios ao Fundo Financeiro Previdenciário de Sergipe. Segundo publica o jornalista Gilvan no Jornal do Dia, a dívida do TCE para com o Finanprev já chega a R$ 13,9 milhões, bem maior do que os R$ 7,4 milhões devidos ao Fundo pela Assembleia. E é este mesmo Tribunal de Contas que vive pegando nos pés dos prefeitos por qualquer coisinha. Como se diz lá em Carira, “faça o que digo, não faça o que faço”. Aff Maria!

Sangue novo

Indicado pelo deputado federal Laércio Oliveira (PP), o engenheiro agrônomo Haroldo Araújo Filho assumiu a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Sergipe. Presente à solenidade, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) disse que Haroldo “tem formação, qualificação e competência para prestar um bom serviço à nossa agricultura”. Aguardemos, portanto!

Índice festejado

E quem está sorrindo de orelha a orelha é o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC). Ele não se cansa de espalhar o resultado de uma pesquisa liderando com 21,7% a preferência do eleitor da capital. Atrás dele, com 16,6% aparece o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Feito pelo Instituto Padrão, o levantamento ouviu 598 pessoas. Vale ressaltar que, realizada a mais de um ano das eleições, esta consulta apenas baliza a situação de momento, pois outras a serem produzidas mais próximo do pleito a colocarão no esquecimento. Vixe!

Pra inglês ver

Desde a zero hora de hoje, a gasolina e o óleo diesel estão, respectivamente, 4,4% e 3,8% menos caros nas refinarias da Petrobras. A expectativa do consumidor é sentir no bolso esta queda de preços. Muita gente, no entanto, aposta que os donos de postos de combustíveis farão vistas grossas e manterão atuais e exorbitantes preços. Fosse um reajuste, as bombas já amanheciam hoje com os novos preços. Coisas do Brasil.

Volta ao gramado

O ex-jogador Washington Coração Valente volta a se encontrar com a bola hoje à noite. Será durante a festa dos 50 anos do Batistão. O ex-atacante do Fluminense comandará uma seleção de craques do passado, que enfrentará um selecionado de veteranos sergipanos. Secretário nacional de Esporte, Lazer, Educação e Inclusão Social do governo federal, Washington reside em Aracaju desde quem pendurou as chuteiras. Marrapaz!

Cidade Mãe

Com muita cultura popular, São Cristóvão comemorou, ontem, os 199 anos da Emancipação Política de Sergipe. Presente à festa, o governador Belivaldo Chagas (PSD) assinou decreto instituindo uma comissão encarregada de organizar o bicentenário da nossa Emancipação Política, a ser comemorado em 8 de julho do ano que vem. A comissão será composta por representantes do governo, de acadêmicos e da sociedade civil. Legal!

Nas ondas do rádio

A sucursal da Rádio Senado em Aracaju já está no ar na frequência de 103,9MHz. Os senadores sergipanos consideram a emissora muito importante para aproximar a população do Senado. Segundo o senador Alessandro Vieira (Cidadania), ficar de ouvido ligado na atuação parlamentar é essencial. A senadora Maria do Carmo (DEM) também avalia como positiva essa aproximação do sergipano com o Congresso. E o petista Rogério Carvalho comemora o fato de a emissora “permitir ao povo acompanhar o nosso trabalho”. É vero!

Comigo não, violão

E o deputado federal João Daniel (PT) desmente que tenha qualquer relação com a líder comunitária Roseane Patrício. Ela foi presa, semana passada, pela Polícia Federal sob a acusação de estimular a invasão e venda de terrenos da União em Sergipe. Segundo o petista, Roseane “nunca participou, nem fez parte do nosso grupo político, como também jamais nos apoiou ou participou de processo eleitoral ao nosso lado”. Então, tá!

