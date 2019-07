Prefeitura de Aracaju divulga lista provisória do PSS de Recepcionista

A Prefeitura de Aracaju, por meio das Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), divulgou nesta terça-feira, 9, a lista provisória da quinta convocação do Processo Seletivo Público Simplificado (PSS), que visa recompor o cadastro reserva de recepcionistas no Sistema Municipal de Saúde de Aracaju.

De acordo com a representante da comissão, Roberta Lisboa, o Edital nº18 , de 5 de julho de 2019, já está publicado no portal da Prefeitura, onde constam todas as orientações necessárias para a efetivação do recurso. “A data para interposição do recurso será na próxima sexta-feira, dia 12, e os candidatos que tiverem interesse, devem comparecer ao auditório da SMS, que fica na rua Nely Correia de Andrade, nº 50, bairro Coroa do Meio, das 8h às 12h e das 13h às 16h”, enfatizou.

Roberta alerta também que os candidatos que entregaram a documentação na quarta convocação e que não tiveram o nome publicado na lista provisória do Edital nº14 (publicado em 28 de maio), deverão seguir este cronograma. “Os que entregaram a documentação da quarta convocação e estiverem nessa situação, devem ir ao auditório da SMS também no dia 12 de julho, se quiserem entrar com recurso”, esclareceu.

Após a entrega dos recursos, a comissão do PSS avaliará os dados e publicará no dia 17 de julho o resultado da quinta convocação do Processo.

Para consultar a lista provisória, clique aqui

09/07/19 - 17:00:22