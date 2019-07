Prefeitura reforça monitoramento de árvores durante o período de chuvas

Com a chuva forte que atinge a capital sergipana e a previsão de continuidade para os próximos dias, a Prefeitura de Aracaju, entre outros esforços, intensificou o monitoramento de árvores em vários pontos da capital. A atuação, feita por equipes da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), teve início nesta segunda-feira, 8, com foco na prevenção de acidentes envolvendo a queda de árvores e galhos.

De acordo com a Defesa Civil do município, as chuvas das últimas horas também vieram acompanhadas de ventos com velocidade próxima dos 40 km/h e a previsão da Marinha é que haja aumento nesse número. Por este motivo, além das demandas recebidas, o acompanhamento também é realizado nos principais corredores viários da capital, os quais são responsáveis por grande circulação de veículos e pedestres. Segundo informações da Diretoria de Operações, até a manhã desta terça-feira, 9, quatro casos desse tipo foram registrados.

“Com os ventos fortes, tivemos duas situações envolvendo a queda de galhos, atendemos uma ocorrência na rua José Campos de Moraes, no conjunto Orlando Dantas e outra próximo ao Hotel Parque dos Coqueiros. Em relação a queda de galhos, tivemos um caso nas imediações da Biblioteca Epifânio Dória e outra na avenida Adélia Franco. Em ambas, resolvemos prontamente o problema e não houve acidentes ou prejuízos à população”, explicou a coordenadora de Poda, Thayanne Costa.

Para os casos envolvendo a queda de árvores e galhos na capital, os cidadãos podem entrar em contato com a ouvidoria da Emsurb, através do 3021-9908, para a Defesa Civil discando 199 ou ainda para a Secretaria de Meio Ambiente por meio do número 3225-4150.