Prorrogadas as inscrições para o programa Centelha em Sergipe

O programa vai proporcionar a geração de 23 startups

Foram prorrogadas as inscrições para o Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores (Centelha-SE). O prazo para a inscrição seria encerrado no dia 05 de julho,entretanto, foi prorrogado para o dia 20. O programa foi lançado pelo Governo do Estado e a Fundação de Apoio à Inovação Tecnológica (Fapitec-SE), no último dia 03 de junho.

O Centelha-SE tem iniciativa relevante para desenvolver e disseminar a cultura do empreendedorismo inovador e acelerar a geração de novos empreendimentos de base tecnológica. O programa busca criar 23 startups e capacitar empreendimentos ou processos inovadores para o desenvolvimento de bens ou serviços. Na criação das empresas, cada projeto receberá até R$ 53 mil, não reembolsáveis. A execução tem prazo de um ano.

A Fapitec solicitou a prorrogação do edital junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), como explica a coordenadora de inovação da Fapitec, Ana Flávia Menezes. Nós solicitamos a mudança da data de encerramento à Finep, visto que, os meses de junho e julho são períodos de férias, as pessoas viajam, instituições entram em recesso. Com a prorrogação queremos proporcionar mais tempo a este público que ainda não se inscreveu, assim solicitamos o prolongamento da data final”, conclui.

Os projetos deverão apresentar temáticas inovadoras, a exemplo de: Automação; Biotecnologia; Design; Eletroeletrônica; Geoengenharia; Inteligência artificial; Internet das coisas; Manufatura avançada e Robótica; Mecânica e Mecatrônica; Química; Realidade aumentada; Realidade virtual e Tecnologia da Informação .

De acordo com Ana Flávia Menezes, o intuito é que estas novas empresas contribuam para o desenvolvimento social, científico, tecnológico e econômico do estado de Sergipe, com atuação em áreas, como a Pesca e Aquicultura; Petróleo e Gás; Agronegócio; Fabricação de Alimentos e Bebidas; Têxtil, Confecção e Calçados; Comércio e Varejo; Construção Civil; Economia do Turismo, Gastronomia, Marketing e Mídias; Eventos e Lazer; Meio Ambiente, entre outras.

Como se inscrever

As propostas ao Centelha-SE poderão ser submetidas por pessoas físicas, vinculadas ou não a empresas com até 12 (doze) meses de existência anteriores à data de publicação do edital e faturamento bruto anual de até R$ 4.800.000, 00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), sediadas no estado de Sergipe.

Para inscrever a ideia no Centelha, Fernanda Konradt de Campos, coordenadora de projetos da Fundação CERTI, executora do programa no país, diz que o participante deve acessar o site do programa (www.programacentelha.com.br), selecionar seu estado, ler atentamente as regras do edital e clicar no botão de inscrições. A coordenadora detalha o passo a passo:”Nesta primeira fase, a inscrição da ideia é bastante simples e o participante deverá responder a quatro questões-chaves: (1) qual é o problema que pretende resolver, (2) qual é a solução proposta, (3) qual é o seu diferencial frente ao que já existe no mercado, e (4) quem é a equipe que irá desenvolver o negócio”, finaliza.

A representante da Fundação Certi lembra que para ajudar os empreendedores nessa tarefa, o Programa Centelha disponibilizou uma série de capacitações que estão abertas ao público em seu canal do YouTube (https://www.youtube.com/c/ProgramaCentelha) e que trazem as principais dicas para quem quer submeter uma ideia com maiores chances de aprovação.

Com a mudança no prazo, as propostas deverão ser submetidas até o dia 20 de julho no sistema do Centelha-SE (http://se.programacentelha.com.br). Mais informações, podem ser obtidas no setor de inovação da Fapitec: (79)3259-3007.