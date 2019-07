Recital de Canto e Piano acontece na quarta, 17 de julho, no Teatro Atheneu

09/07/19 - 14:24:37

Vozes para o Infinito – Recital de Canto e Piano, com a sergipana Marilia Teixeira, soprano, e Achille Picchi, pianista. É na quarta-feira, 17 de julho, às 20h30, no Teatro Atheneu. No roteiro, canções e árias de ópera brasileiras e estrangeiras. Cantora lírica, advogada, pós-graduada em Direito Processual Civil e mestra em Música, Marilia é a atual presidente da Associação Brasileira de Canto (ABCanto) e coordenadora do departamento jurídico do Instituto Salto Quântico, para onde será revertida 50% da renda dos ingressos, cujo valor é de R$ 80,00 (inteira).

Marilia já recebeu diversos prêmios e homenagens nacionais e internacionais; participou de duas edições do Festival de Ópera do Paraná como Diretora Pedagógica; e organizou, em 2015, o primeiro Festival Internacional de Canto de Curitiba.

Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro, de terça-feira a domingo, das 12h às 19h; e na loja Hitz, do Shopping Jardins.

Por Flávia Nunes