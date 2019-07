ROGÉRIO SE REÚNE COM A CODEVASF PARA CONHECER PROJETO DO CANAL DO XINGÓ

09/07/19 - 14:49:54

O Senador Rogério Carvalho (PT/SE) firmou o compromisso de articular junto ao Governo do Estado e da bancada federal sergipana a alocação dos recursos necessários para a conclusão do projeto básico e viabilização para o ano que vem do início das obras do Canal de Xingó.

O encontro com Sérgio Luiz Soares, diretor da área de desenvolvimento integrado e infraestrutura da Codevasf, aconteceu nesta terça-feira, dia 09, na sede da companhia. Ali, o Senador Rogério demonstrou ainda interesse em fazer o estudo de viabilidade da barragem da Lomba, que fica entre os municípios de Lagarto e São Domingos.

Na ocasião, o diretor da Codevasf entregou dois livros ao Senador Rogério Carvalho que mostram o trabalho de recuperação de nascentes de rios.