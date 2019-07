Sergipe registra 30,1% menos homicídios dolosos nos seis primeiros meses de 2019

Os números demonstram a constante redução nos crimes violentos que vem sendo registrada desde 2016

O primeiro semestre deste ano encerrou com redução no número de homicídios dolosos em Sergipe. Segundo levantamento feito pela Coordenadoria de Análise e Estatística Criminal (CEACrim), os seis primeiros meses de 2019 apresentaram uma redução de 30,1% em relação a 2018. Na capital, essa queda foi de 47,4%. As reduções vem sendo registradas desde o ano de 2016.

De acordo com levantamento, em Sergipe, neste ano foram contabilizados 386 ocorrências deste crime em todo o estado, contra os 552 de 2018, representando uma redução de 30,1%. Em comparação com 2016, ano em que houve alta nos índices, foram 622 registros, o que significa uma queda de 37,9% ou 236 menos casos.

Na capital, os dados da CEACrim apontam uma redução de 47,4% entre este ano e 2018. Em 2019, foram 90 casos, enquanto que no ano passado, 171, representando uma diferença de 81 registros. No comparativo com 2016, onde foram contabilizados 188 ocorrências, a redução foi de 52,1%, o que significa menos 98 casos.

A incidência de homicídios dolosos também apresentou queda na Região Metropolitana. O levantamento demonstra que nos seis primeiros meses de 2019 foram 70 ocorrências, contra 108 do ano passado, representando uma redução de 35,2%. Em relação a 2016, em que houve 134 registros, a queda foi de 47,8% ou 64 menos ocorrências.

Trabalho integrado

Os resultados positivos são fruto do planejamento estratégico e do trabalho integrado das instituições que formam a Secretaria da Segurança Pública (SSP). O secretário João Eloy destacou a relevância desses procedimentos para os dados positivos observados no levantamento realizado pela CEACrim.

“Nós estamos trabalhando constantemente na melhoria da segurança pública de Sergipe. Constantemente observamos os números e definimos ações integradas entre as polícias. O policiamento ostensivo e as investigações são fatores primordiais para essas reduções. Nosso principal objetivo é que o cidadão sergipano se sinta seguro”, concluiu.