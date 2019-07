TORRE DE 36 METROS DE ALTURA DESPENCA SOBRE TRÊS CASAS NO INTERIOR DO ESTADO

09/07/19 - 12:25:49

Uma torre de internet caiu sobre três casas na tarde desta segunda-feira (08) no município de Umbaúba. Segundo informações passadas por populares,chovia muito no local quando o acidente aconteceu.

Segundo informações da Defesa Civil do Estado, com a queda, a torre atingiu três casas e as famílias foram acomodadas numa pousada pertencente aos donos da estrutura.

A empresa informou que a torre tinha 36 metros de altura e a chuva e o vento forte provocaram a queda da estrutura. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido, mas nove pessoas, entre elas sete crianças, foram retiradas das casas.

Fotos redes sociais