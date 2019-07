Valdevan Noventa acompanha Estágio-Visita com estudantes sergipanos em Brasília

09/07/19 - 06:39:12

O deputado Valdevan Noventa (PSC-SE) recebeu em Brasília estudantes universitários sergipanos que, por meio do seu gabinete, participaram do Programa Estágio-Visita da Câmara dos Deputados. Alesson Alexandre, 21 anos, e Raquel da Silva, 23 anos, conheceram todo o funcionamento do Poder Legislativo durante uma semana.

“Foi um momento muito importante e único em minha vida, tive a oportunidade de conhecer várias concepções políticas através de discussões sadias a turma, pude observar os trabalhos intensos realizados pelos parlamentares em prol da sociedade brasileira. Cheguei na capital federal com um conhecimento diferente apresentado pela mídia e estou saindo muito contente com o que pude ver a realidade nos corredores e nos plenários”, detalhou Alesson.

O estudante de Direito do município de Arauá agradeceu a oportunidade de conhecer o Parlamento. “Agradeço primeiramente a Deus por esse momento marcante e ao meu deputado federal Valdevan Noventa pela parcela de contribuição através da indicação, pois sabia que poderia contar com sua ajuda, aos seus assessores que me receberam muito bem no seu gabinete, aos meus familiares e amigos e a todos que torceram para que tudo ocorresse bem”, agradeceu Alesson Alexandre.

Destinado a universitários, o Programa Estágio-Visita de Curta Duração tem a duração de cinco dias e permite que os participantes possam, de forma intensiva, participar de atividades que propiciem o conhecimento teórico e prático sobre o Poder Legislativo Brasileiro, em especial, sobre a Câmara dos Deputados. Nesse sentido, o universitário conhece o cotidiano da instituição, o papel do Legislativo, e o trabalho dos Deputados Federais.

“Foi uma semana intensa, repleta de experiência e bastante aprendizado. Dias que ficaram marcados em minha vida”, disse a estudante de Direito do município de Maruim, Raquel da Silva.

Para Valdevan esse programa aproxima os estudantes da Câmara dos Deputados e das questões que estão tramitando nas Comissões e no Plenário. “Os jovens estiveram em Brasília em um momento de grandes mudanças no País, pois estamos ampliando os debates e as vésperas de votar a Reforma da Previdência. A casa está bastante movimentada com grupos defendendo e outros criticando, essa é a nossa democracia”, disse Valdevan.

Foto assessoria

Por Humberto Júnior