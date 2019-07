Verão 90- João promete que irá assumir filho de Moana e define a relação dos dois. O ex-Patotinha também tenta se explicar para Manuzita

09/07/19 - 23:00:59

A gravidez de Moana (Giovana Cordeiro) já chegou deixando o namoro de Manu (Isabelle Drummond) e João (Rafael Vitti) mais uma vez de cabeça pra baixo. Apesar de tudo, o ex-Patotinha não vai fugir da responsabilidade e promete que irá criar a criança. Isso era tudo que Moana queria ouvir, certo? Errado! A jornalista vai ter uma surpresinha com a decisão de João sobre o relacionamento dos dois. E mais: João fica entusiasmado com a invenção do teste de DNA.

MANU DESCOBRE GRAVIDEZ DE MOANA

Manuzita voltou de viagem pronta para colocar os pingos nos ‘is’ com João. Ela vai até o apartamento do ex-Patotinha e, para sua infelicidade, ela encontra Moana por lá. A jornalista também não fica nenhum pouco satisfeita com o encontro.

Ela e João acabaram de ter uma conversa supertensa, em que ela contou a ele que está grávida!

Com a visita de Manu, João fica atarantado e pede que Moana vá embora. Ofendida pelo pedido, a jornalista vai, mas deixa com ele o exame que comprova a gravidez. Manu fica sem entender o que está acontecendo e João tenta se explicar.