Aprovados no Concurso de Oficiais da PM buscam o apoio do Capitão Samuel

10/07/19 - 17:18:13

Na manhã desta quarta-feira, 11, o deputado estadual Capitão Samuel recebeu uma comissão representando os aprovados no Concurso de Oficiais da PMSE (Polícia Militar de Sergipe) em busca do apoio do paramentar junto ao governo do estado para aumentar do número de convocados, pois desta vez só serão chamadas 30 pessoas.

Esta luta dos aprovados não começou agora, incialmente eles buscavam a convocação e hoje tantam aumentar o número de aprovados neste primeiro momento. Todos as tratativas com o governo foram acompanhados de perto pelo Capitão Samuel, pois entede a grande necessidade de aumentar o número de efetivo.

Segundo o Capitão Samuel o momento é de diálogo com o governador do estado. “Sabemos da pressa destes jovens em ocupar as suas vagas no mercado de trabalho, mas sabemos que o estado também enfrenta um momento delicado. Já tivemos algumas conversar com Belivaldo e vamos reforçar, mais uma vez, a necessidade de convocar um número maior de aprovados”, ressalta.

Por Ane Isabele

Foto assessoria