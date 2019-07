ARACAJU IRÁ REUNIR OS PESQUISADORES MAIS INFLUENTES DO MUNDO

10/07/19 - 15:15:00

Aracaju reunirá os pesquisadores mais influentes do mundo na área de Química Analítica durante congresso Latino-Americano

A Química está presente na vida do ser humano em todos os momentos. É por meio de processos e reações químicas que ele respira, come e produz energia, sente e expressa os sentimentos. Porém, ela vai muito além dessas características primárias, pois é um elemento importante para o desenvolvimento da indústria em diversos setores, portanto, ajuda no desenvolvimento do país. No Brasil, dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostram que este setor é responsável por 22% do Produto Interno Bruto; responde por 20% do emprego formal e, a cada R$ 1 investido na indústria são gerados R$ 2.40 na economia brasileira. Em todos esses dados existe, direta ou indiretamente, a participação da Química.

Desenvolvimento de medicamentos inovadores; diagnóstico precoce e tratamento de doenças; controle da qualidade do que comemos, bebemos e do meio ambiente no qual estamos inseridos; soluções para a segurança de plásticos e materiais sintéticos que são transformados em roupas e brinquedos; combate à violência e manutenção da segurança; caracterização de combustíveis, biocombustíveis e plantas para fins medicinais e industriais, além de caracterização de pesticidas. Estes são alguns exemplos das áreas nas quais a Química é fundamental e conta com o apoio de uma área em expansão: a instrumentação analítica, que tem como destaque a Cromatografia, técnica de separação de compostos de amostras complexas que acoplada a outras técnicas permite a caracterização desses compostos.

Esta área da Química é tão importante que, bianualmente, os pesquisadores referência em Química Analítica de todo o mundo se reúnem para discutir o tema durante o Congresso Latino-Americano de Cromatografia e Técnicas Relacionadas – COLACRO que, pela primeira vez em 34 anos de existência será realizado no Nordeste do Brasil, na cidade de Aracaju/SE, no período de 14 a 19 de julho, no Campus Farolândia da Universidade Tiradentes. O tema deste ano será “A importância da cromatografia no desenvolvimento da América Latina” e reunirá cerca de 400 pessoas do Brasil e do exterior. Foram convidados 20 palestrantes internacionais, dentre eles os professores Dr. Philip Marriott (Austrália), Dr. Milton Lee e Dr. Jared Anderson (Estados Unidos), Dr. Carlos Bicchi e Dr. Luigi Mondello (Itália), e o Dr. José Manoel Nogueira (Portugal).

O evento deste ano propõe uma reflexão sobre o desenvolvimento de metodologias cromatográficas, novos equipamentos e as múltiplas aplicações em áreas de relevância social, a exemplo do Meio Ambiente, Saúde e Segurança Pública. Como prova dessa interação da cromatografia com áreas importantes do cotidiano estão as palestras: “Chromatography in the analysis of licit, adulterated, and illicit drugs” (Cromatografia na análise de drogas lícitas, adulteradas e ilícitas), que será proferida pela Dra. Elena Statshenko, da Colômbia; “Recente advances in sample preparation for the determination of residues and contaminants in food” (Avanços recentes na preparação de amostras para a determinação de resíduos e contaminantes em alimentos), assunto que será tratado pelo Dr. Renato Zanela, da Universidade Federal de Santa Maria/RS; e “Applications of Chromatography in Forensic Chemistry at the Brazilian Federal Police” (Aplicações de Cromatografia em Química Forense na Polícia Federal Brasileira), tema que será debatido por Maurício L. Vieira, perito da Polícia Federal em Brasília.

As principais empresas do setor estarão presentes no congresso apresentando seminários e os novos produtos para a área disponibilizados no mercado mundial. O COLACRO está sendo organizado pelas Universidades Tiradentes, Federal de Sergipe e Federal do Rio Grande do Sul, e conta com o apoio do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), do Instituto Internacional de Cromatografia e da Associação Brasileira de Engenharia Química. Informações sobre o evento podem ser encontradas acessando o site www.colacro2019.com

Por Andréa Moura