Chuva intensa atinge todo estado e faz com que rios e barragens comecem a transbordar

10/07/19 - 17:06:19

Com a intensidade de chuvas que atinge todo o estado de Sergipe nos últimos dias, rios e barragens encheram e começaram a transbordar. Em Campo do Brito, a barragem já ultrapassou a capacidade máxima e transbordou nesta quarta-feira (10).

O prefeito do município está em estado de alerta e anunciou que irá acionar a Defesa civil para vistoria na estrutura física do paredão e verificação das possibilidades de rompimento.

Em Estância a situação não é diferente e o nível do Rio Piauitinga continua subindo e a água está bem próxima da BR 101. De acordo com a Defesa Civil, uma ponte sobre o rio, na Região do Bairro Santa Cruz, precisou ser interditada.

Itabaiana e Lagarto também em estado de atenção por causa das águas já que o acumulo de água em algumas ruas e avenidas terminou por deixar o trânsito lento. Em Itaporanga, o Rio Vaza Barris também subiu de volume e atingiu parte da vegetação ao redor.

Na capital Aracaju, a preocupação também é grande com moradores da periferia, principalmente que reside próximo ao Rio Poxim que continua subindo e ruas estão tomadas pelas água na região dos bairros Sol Nascente/JK/Sta Lúcia e Jabotiana

Conforme boletim enviado pelo Inmet, ocorrerão entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia de chuvas nas próximas 72 horas com maior incidência nas primeiras 24 horas, com risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e possibilidade de transbordamento de rios em alguns pontos do estado.