Comandantes da Marinha visitam a Assembleia Legislativa

10/07/19 - 15:05:56

O capitão de Fragata Alessandro Pires Black Pereira, juntamente com o novo capitão dos Portos de Sergipe, capitão de Fragata Guilherme Conti Padão, estiveram reunidos com o presidente e deputado estadual da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Luciano Bispo (MDB), na manhã desta quarta-feira, 10, em visita de cortesia para apresentação do novo comandante e entrega do convite da passagem de comando. A passagem de comando será realizada no dia 26 de julho, às 10h, na sede da Capitania dos Portos de Sergipe. Participou também do encontro o deputado estadual Capitão Samuel.

Na ocasião, capitão Black agradeceu ao presidente Luciano e a todos os deputados estaduais pela acolhida e parceria com o legislativo. “Nada mais justo do que fazer a apresentação do novo comandante ao presidente, para a manutenção das atividades e parceria com a Assembleia de Sergipe. Nossa Casa está aberta para todas as demandas necessárias em prol da navegação e dos mares sergipanos”, frisou o capitão acrescentando que foi na Alese que a Capitania dos Portos teve a oportunidade de apresentar suas atividades. “Nós não trabalhamos apenas com a parte cartorial e a parte de fiscalização. Trabalhamos também com a parte social, a exemplo da Operação Acolhida, onde acolhemos alguns venezuelanos, com ações de inclusão social. Acredito que isso seja o que busca essa Casa, a melhoria da qualidade de vida dos sergipanos”.

Para Luciano Bispo, a Marinha desenvolve um trabalho fundamental para a sociedade nas áreas da saúde e social, bem como na segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar, além de realizar um trabalho de conscientização e prevenção hídrica.

O capitão Padão destacou que os principais desafios à frente da Capitania dos Portos de Sergipe será a manutenção do bom desempenho do capitão Black. Para ele, Sergipe tem grandes desafios no mar, com descobertas do gás. “A Marinha continuará sendo impulsionador do desenvolvimento do estado”, ressaltou Padão

Foto: Júnior Ventura

Por Luciana Botto- Rede Alese