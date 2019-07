Curso sobre técnicas judiciárias abordou Direito Previdenciário

O evento abriu o Projeto Capacita na UNINASSAU Aracaju

Por: Suzy Guimarães

Aconteceu nesta terça-feira, 9 de julho, às 19h, na Faculdade UNINASSAU Aracaju, o curso Técnicas para Concurso Jurídico. O evento, que faz parte do Capacita, abriu a rodada de cursos do período e abordou o tema do Direito Previdenciário, tendo o objetivo de orientar candidatos sobre como proceder nos concursos públicos.

O minicurso foi coordenado pela professora Maria Lúcia Ribeiro, responsável pela graduação de Direito na Instituição de Ensino Superior – IES. A professora explicou que a abordagem deu aos participantes uma larga visão de como proceder nos concursos. “O palestrante Guilherme Teles, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Sergipe, pincelou sobre as técnicas de concurso público e se aprofundou em Direito Previdenciário”, disse.

Maria Lúcia ressaltou que o Capacita tem a função de informar as pessoas sobre determinados temas e de dar a elas a oportunidade de entender e praticar essas leis. O Projeto oferece cursos gratuitos em diversas áreas, com a finalidade de promover qualificação profissional para a comunidade. As inscrições podem ser feitas através do site de extensão da Instituição: extensao.uninassau.edu.br.

