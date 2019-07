Em Sergipe, aplicações do BNB aumentam 32,5% no primeiro semestre

10/07/19 - 17:00:32

O Banco do Nordeste contratou R$ 688 milhões no primeiro semestre de 2019 em Sergipe. O montante representa um crescimento de aproximadamente 32,5%, se comparado ao mesmo período de 2018, quando o BNB somou R$ 519 milhões em contratações realizadas no Estado.

“O resultado em Sergipe é extremamente relevante, porque há demanda consistente por recursos em todos os segmentos produtivos, mostra que a classe empresarial acredita na recuperação da economia e revela a projeção do Banco do Nordeste como parceiro ideal para potencializar projetos”, diz o superintendente estadual César Santana.

Somente com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), principal funding da instituição, as aplicações somaram R$ 500,1 milhões (+39,68%), envolvendo mais de 10 mil operações. A indústria, o comércio e os serviços são destaques em crescimento no volume de contratações, com recursos do FNE, no comparativo entre os primeiros semestres de 2018 e 2019.

No segmento de micro e pequenas empresas, o Banco concluiu o primeiro semestre de 2019 com o total contratado de R$ 86,9 milhões em Sergipe. O registro aponta crescimento de 37,7% nas aplicações frente ao mesmo período de 2018. No total, foram contratadas 992 operações de crédito com MPEs no Estado.

No que se refere ao microcrédito urbano, o BNB celebra a aplicação de R$ 153,9 milhões no primeiro semestre deste ano em Sergipe. O dado representa incremento de 14,6% frente ao mesmo período de 2018. Foram mais de 76 mil operações. São empréstimos realizados por meio do Crediamigo do Banco do Nordeste, maior programa de microcrédito produtivo orientado e urbano da América do Sul.

O programa ampliou o limite do empréstimo, desde 1º de julho, passando de R$ 15 mil para R$ 21 mil.

Banco do Nordeste