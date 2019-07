FACÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO EM PRESÍDIOS É ALVO DE OPERAÇÃO DA PF

Os mandados foram expedidos pela Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas da Justiça estadual de Roraima. A operação contou com o apoio do Departamento Penitenciário Nacional, da Divisão de Inteligência e Captura da Secretaria de Justiça e Cidadania de Roraima e do Ministério Público Estadual.

Segundo a PF, as ações de desta quarta-feira foram têm objetivo de impedir que a facção volte a se estruturar em Roraima, com a indicação de novos líderes. O trabalho de inteligência permitiu reunir provas que fundamentou os pedidos de prisões cumpridas durante a operação.

De acordo com a PF, o nome da operação, Hipaspistas, “remete às unidades de elite do exército macedônico que foram decisivas na batalha de Gaugamela (331 a.c.). Mesmo em desvantagem numérica de 5:1 a favor do exército de Dario III, as forças do imperador Alexandre derrotaram o exército opositor centrando sua estratégia na liderança persa”.