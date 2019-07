Feira de Oportunidades em Aracaju acontece nesta quinta-feira

10/07/19 - 17:00:28

Agentes integradores conceituados oferecem vagas de emprego em evento que conta ainda com orientação profissional, testes vocacionais, palestras, oficinas, emissão de Carteira de Trabalho e exames de saúde

Sucesso em todo o Brasil, a Feira de Oportunidades do Grau Técnico tem sua segunda edição realizada na unidade Aracaju, na área central da capital sergipana, na próxima quinta-feira (11), das 9h às 16h. O evento, gratuito e aberto ao público, é uma grande oportunidade para o profissional que busca se colocar – ou se recolocar – no mercado de trabalho. Para as empresas parceiras, a feira traz também uma ótima oportunidade para selecionar profissionais e estudantes com qualificação adequada para ocuparem cargos de emprego e estágio.

Mais de 300 oportunidades de emprego e estágio – para contratação imediata ou cadastro de reserva – são ofertadas pelos agentes integradores Clínica Laser, Cuidar, Imperial Brasil, Maria Brasileira, Mercatto Sorvetes, Rede Primavera de Saúde, Terceiriza Soluções e Serviços e TV Sergipe. O evento conta ainda com o apoio da Agência de Encaminhamento Grau Técnico e das instituições parceiras Ampla Recursos Humanos, Centro de Emprego e Estágio (Campre), Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Grupo Multserv, Jobiflix, R-Treinner Treinamento e Consultoria, M&M Mais Consultoria, Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT) e Personality Soluções em Recursos Humanos.

Dentro da filosofia do Grau Técnico de preparar o cidadão para o mercado de trabalho, além da oferta de oportunidades de emprego e estágio, o evento conta com cadastramento e recebimento de currículos, oficinas de elaboração de currículos, técnicas e dinâmicas para seleção de emprego, testes vocacionais, palestras sobre o mercado de trabalho, emissão de Carteira de Trabalho, aferição de pressão sanguínea e teste de tipo sanguíneo.

Contato para entrevistas: (79) 99949-3775 (Rivanda Ribeiro, coordenadora pedagógica)

Serviço

O quê: Feira de Oportunidades

Quando: quinta-feira (11), das 9h às 16h

Local: Grau Técnico – Avenida Desembargador Maynard, 730, Suíssa, Aracaju (SE).

Telefone: (79) 3023-0003