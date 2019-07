Filme ‘A vida imortal de Henrietta Lacks’ destaque no Cine Somese

10/07/19 - 10:24:44

Com direito a pipoca e refrigerante, o Cine Somese dessa terça-feira, 9, destacou o filme ‘A vida imortal de Henrietta Lacks’ no auditório da Sociedade Médica de Sergipe. Como é de praxe, logo após ao filme foi realizado um debate sobre o assunto abordado no filme, além de sorteio de livros e DVDs.

O filme contou a história real de uma pobre mulher negra, Henrietta Lacks, que em 1951 faleceu devido a um tumor no colo do útero. Sem seu consentimento ou de sua família, e se aproveitando de sua condição financeira desfavorável, pedaços do tumor que a matou foram removidos e utilizados em um estudo médico, que resultou em uma bilionária indústria de pesquisa.

Para o professor e presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, o Cine Somese é um momento único de interação entre a classe médica, estudantes e público em geral que queira participar. “O Cine Somese está sempre aberto a todos os públicos que queiram assistir a um bom filme com direito a pipoca e refrigerante”, enfatizou Dr. Aderval.

Segundo o coordenador do projeto Cine Somese, Dr. Anselmo Mariano, a escolha do filme da noite tratou mais sobre a ética médica junto às indústrias farmacêuticas e de pesquisa. “É um tema atual que destaca sobre o câncer de colo de útero e a partir daí se desenrola toda a história da personagem principal e da família dela”, pontuou Dr. Anselmo.

Pela primeira vez no Cine Somese, o médico patologista, Dr. Ricardo Fakhouri, explicou que a experiência foi bastante proveitosa e achou louvável a iniciativa da Somese oferecer esse espaço aberto para os médicos e para a comunidade em geral. “Foi muito interessante assistir um filme que traz uma série de sentimentos e reflexões e poder encontrar os colegas e ver jovens estudantes prestigiando”, elogiou o Dr. Ricardo.

Certificado

Todos os participantes recebem um certificado emitido pela IFMSA Brazil/Unit (International Federation of Medical Students’ Association) pela ação ligada a educação médica.

