FIO DE INTERNET PEGA FOGO E MORADOR QUESTIONA: “QUEM VAI APAGAR?”

10/07/19 - 12:39:09

Moradores ficam irritados e dizem não saber o que fazem com um problema em um fio de internet em um poste e que acabou pegando fogo na rua Itabaiana, esquina com a Campos.

Segundo um morador que usou as redes sociais, populares ligaram para o Corpo de Bombeiros e para a Energisa e segundo ele, o CBB teria dito que não pode apagar fogo em poste, enquanto a Energisa também teria confirmado que não poderia ajudar neste caso.

Por conta de uma falta de solução por parte dos órgãos, os moradores usaram as redes sociais para informar o fato. “Rua Itabaiana esquina com Campos! Ligamos para os Bombeiros e fomos informados que eles não podem apagar fogo em poste. A “Energisa falou que não pode apagar! Foi cabo de internet”, conta um morador que aproveitou para questionar: “Eu me pergunto quem vai apagar?”.

Foto redes sociais