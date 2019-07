Futura sede do Instituto Médico legal ampliará a prestação de serviços

O novo Instituto Médico Legal possui conceito arrojado e propício para atender a demanda dos 75 municípios sergipanos

Projetado pelo Governo de Sergipe para assegurar maior prestabilidade e eficiência nos serviços periciais e garantir um atendimento humanizado às pessoas que procuram o órgão, os serviços da primeira etapa da futura sede do Instituto Médico Legal (IML) ganha novos contornos e se mantêm dentro do cronograma de execução estabelecido.

Edificada na Avenida J, no Povoado Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro, nas proximidades do Presídio Feminino, a obra tem investimentos de R$ 10.494.091,20 oriundos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste), e é executada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP).

De acordo com o engenheiro civil e fiscal da obra, Ricardo Eanes, o andamento dos trabalhos é satisfatório. “No Bloco dos Mortos, fizemos mais da metade do serviço de alvenaria da parte térrea e estamos executando a implantação da superestrutura (vigas e lajes). Já no Bloco dos Vivos, a alvenaria do piso térreo foi totalmente concluída e atualmente os profissionais trabalham na execução das vigas do primeiro piso”, explica.

O engenheiro acrescenta que nos próximos dias o ritmo da obra ficará mais célere. “As chuvas das últimas três semanas comprometeram o andamento dos serviços externos, mesmo assim concluímos a construção da subestação de energia, a rede de drenagem, a maior parte do estacionamento em paralelepípedo e metade da mureta do gradil que circundará a edificação. Estamos com um efetivo de 62 profissionais que terá um aumento de 25% na próxima semana, o que garantirá a aceleração dos trabalhos, cujo percentual corresponde a 50%”, revela.

O novo IML

Tendo como referência algumas sedes de IML’s mais modernas do país, o projeto para o novo Instituto Médico Legal possui conceito arrojado e propício para atender a demanda dos 75 municípios sergipanos. Sua edificação possuirá 2.500,00 m² de área construída em um terreno de 17.400,00 m², sendo dividido em dois blocos: dos vivos e dos mortos, interligados por uma passarela elevada.

O primeiro bloco será composto por recepção, sala de necropsia, laboratório, sala médica, geladeiras, incinerador, ossário, sala de podres, vestiários, copa, lavanderia com dois ambientes de separação, dormitórios para funcionários e três velatórios. Já o segundo, contará com recepção, salas para sexólogo, assistente social, odontologia, raios-X, reuniões, arquivo informativo, copa, administração, secretaria, diretoria, coordenadoria, sanitários, além de quatro salas médicas e mais quatro salas de espera.

Além da subestação de energia, na área externa da nova sede será construída uma guarita, casa de lixo, e castelo d’água com reservatório superior cuja capacidade de 27.500 litros, e inferior com capacidade para 41.000 litros e duas lanchonetes. A pavimentação externa será em paralelepípedo, com estacionamento para 86 vagas (10 para pessoas com dificuldades de locomoção e 20 para idosos) e terá projeto paisagístico com grama plantada entre os blocos e mudas de plantas nativas, sistema de irrigação para as áreas gramadas e de tratamento de esgoto (DAFA/Filtro/Sumidouro).

Tendo o conhecimento técnico e específico de profissionais de diversas áreas da engenharia em toda a sua infraestrutura, a comodidade e a segurança são fatores cruciais na edificação. Será implantado sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), rede de combate a incêndio com hidrantes, climatização, sistema de sonorização, comunicação visual com placas indicativas comuns e em Braille e de informação sobre os setores, além de acessibilidade para todos os ambientes, assegurando conforto e mobilidade não apenas para os profissionais, mas, sobretudo às pessoas que buscam pelos serviços da instituição em circunstâncias sensíveis das suas vidas.