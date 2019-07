Ginastas sergipanas vão integrar a Seleção Brasileira de GR no Sul-americano no Peru

10/07/19 - 04:29:00

Com o resultado da seletiva divulgado na noite desta terça-feira, 9, pela Confederação Brasileira de Ginástica, (CBG), 4 atletas sergipanas vão compor a seleção do Brasil, de forma transitória, durante o Campeonato Sul-americano de GR, de 22 a 28 de outubro deste ano, em Lima no Peru.

Únicas no Nordeste em suas categorias a participarem da seletiva no Rio de Janeiro, no final do mês passado e a conquistarem as vagas para a competição internacional, Úrsula Lopes e Isabela Roberta, se classificaram na categoria juvenil no aparelho bola, já Anna Luisa e Ana Julia, da categoria infantil, vão competir no aparelho maças. Ambas as atletas compõem o Club Sportivo Sergipe de GR – CTE Thalyta Almeida.

Para a técnica Thalyta Almeida, responsável pela preparação das ginastas, o resultado é fruto de muita dedicação, sobretudo, das atletas. “Elas se preparam muito, foram treinos dia e noite, abrindo mão até mesmo do lazer e o resultado não poderia ser outro. O mais complicado foi o fato delas competirem em dupla, o que surgiu como novidade e aumentou o grau de dificuldade, mas, mesmo assim, nossas meninas se superaram. Que venha agora o Sul-americano”, concluiu.

Fonte: Assessoria de imprensa CTETA – 4P Comunicação Integrada.

Foto: Ricardo Bufolin