Integrante da facção criminosa “Bonde do Maluco” morre em troca de tiros com policiais

10/07/19 - 11:17:25

Na madrugada desta quarta-feira (10), durante patrulhamento pela região do Parque dos Faróis, um ex-presidiário com condenações pela justiça sergipana, identificado como Tiago Carvalho Matos, integrante da facção criminosa conhecida como Bonde do Maluco, ao notar que os militares do Batalhão de Radiopatrulha se aproximavam para realizar uma abordagem policial, empreendeu fuga e reagiu atirando nos policiais, que revidaram, alvejando-o e prestando, logo em seguida, os primeiros socorros, conduzindo-o ao HUSE onde não resistiu aos ferimentos.

Os militares do BPRp realizavam radiopatrulhamento pelo município de Nossa Senhora do Socorro, mais precisamente na região dos Parque dos Faróis, quando receberam uma denúncia anônima de que, no final da Rua 36, um indivíduo de alta periculosidade estaria comercializando entorpecentes e ameaçando populares com uma arma de fogo.

Diante da denúncia, os radiopatrulheiros deslocaram-se com brevidade ao local da denúncia e ao serem notados pelo suspeito foram recebidos a tiros. Com o indivíduo em fuga, um acompanhamento tático foi realizado é o suspeito atirou, de novo, contra os militares que reagiram a injusta agressão e o alvejaram.

Tiago Carvalho Matos recebeu, imediatamente, os primeiros socorros e foi conduzido ao Hospital de Urgência onde não resistiu aos ferimentos.

No local da ocorrência, além do revólver usado para tentar contra a vida dos policiais, foi encontrado 179 pedras de crack e uma balança de precisão.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais e administrativas foram tomadas.

Com informações e foto soldado Oliveira Filho