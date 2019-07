MITIDIERI VOTA NA REFORMA PARA GARANTIR AS APOSENTADORIAS FUTURAS, DIZ

10/07/19 - 16:26:02

O deputado federal Luis Mitidieri (PSD) diz que tem conduzido seus mandatos com “independência e coragem para votar conforme a minha consciência. Em muitas ocasiões, me coloquei contra meu próprio partido para defender aquilo que acredito”.

Mitidieri lembra que votou contra o impeachment da Dilma, contra a reforma da previdência no governo Temer, contra a ampliação da terceirização, contra a venda do Pré-Sal, a favor do afastamento do presidente Temer em duas oportunidades.”Em todas essas ocasiões sofri críticas mas, da mesma forma, recebi elogios”.

– Nas eleições, votei em Dilma, em 2014, e em Haddad, em 2018. Defendi Lula publicamente, chegando a participar da caravana quando passou por Sergipe, lembrou o parlamentar sergipano.

acrescentou que “agora minha postura e coerência continuarão a me nortear. A reforma da previdência mexe diretamente com a vida de milhões de brasileiros. Defendi abertamente que o BPC, a aposentadoria rural, o sistema de capitalização e outras injustiças fossem a retirados do texto por entender que quem ganha menos não pode arcar com a previdência de quem ganha mais. Conseguimos”!

– Defendi e defendo a inclusão dos Estados e municípios nesta reforma. Esta luta será travada no plenário da Câmara, assim como a luta pela paridade entre as polícias e as forças armadas, e a luta a favor dos professores, disse.

– Para entendermos a gravidade da situação – explicou Mitidieri – Sergipe tem um rombo previdenciário mensal de R$ 100 milhões. Esses recursos poderiam estar sendo utilizados para colocar o salário dos servidores em dia, recuperar nossas rodovias, investir em saúde, por exemplo. A conta simplesmente não fecha, explicou.

Mitidieri dz que entende as críticas e as preocupações, “mas para garantir o pagamento das aposentadorias futuras, precisamos fazer este esforço agora. E é por isso, que de forma consciente e mantendo a independência que me é característica, decidi votar a favor da reforma da previdência.