“Nas Ruas” com Cabo Amintas mostra o abandono da Orlinha do Bairro Industrial

10/07/19 - 05:01:58

Na noite desta segunda-feira, 8, o programa “Nas Ruas”, live liderada pelo vereador Cabo Amintas (PTB) e divulgada através de suas redes sociais, chegou no Bairro Industrial, na zona norte de Aracaju.

Atendendo a pedidos, Amintas apareceu na comunidade para ouvir as demandas da população.

“Para comemorar o dia da Independência de Sergipe viemos aqui na Orlinha do Bairro Industrial para verificar a situação de um dos bairros mais antigos e que já foi cartão postal da cidade”, afirmou o vereador.

Um morador, de nome Wellington, que estava presente no local, destacou a importância do Bairro Industrial para Aracaju e todo o Estado. Afirmou que a familia dele, originária de Portugal, morou durante toda a vida na mesma localidade. “Esse bairro tem importância para minha família e para a história e o comércio de Aracaju. Por esse rio [Rio Sergipe], meus avós transportavam mercadorias da cidade de Laranjeiras para cá e comercializavam no mercado. Hoje o bairro está esquecido e abandonado”, declarou o morador.

Sobre o que disse o morador, Amintas não poupou mais críticas. “É possível notar a falta de manutenção na estrutura da Orlinha, andando por aqui podemos ver vários buracos, imaginem a situação de um cadeirante, como ele pode transitar aqui? Em uma cidade que o prefeito diz ter qualidade de vida”, alegou Amintas.

Enquanto continuava sua caminhada pela Orlinha, Amintas foi parado por outra moradora que reclamou do descaso com o bairro quanto à infraestrutura e em relação à segurança e à saúde. “Moro há mais de 30 anos no bairro e já não posso fazer caminhadas aqui por causa dos buracos e da falta de segurança. Os assaltos na região são frequentes, não podemos andar livremente nas ruas e não podemos nos sentar à porta de casa como era de costume dos moradores. Sem contar as dificuldades no posto de saúde do bairro, que a espera por exames é grande, pode ser até um ano para fazer exames específicos”, desabafou a moradora.

Durante a live, Amintas mostrou a situação de abandono das calçadas cheias de buracos, o parque impossibilitado de atender ao lazer das crianças, pois está em ruínas. As passarelas, a quadra de esportes, ciclovias e quiosques, assim como o píer que já foi usado como cartão postal com vista para o Rio Sergipe estão deteriorados, sem manutenção. O píer, inclusive, foi interditado pela Defesa Civil, mas, está sem proteção, colocando em risco a vida de moradores e turistas.

Na Rua São Luiz, perpendicular à Orlinha e paralela ao shopping que está surgindo na zona norte, moradores convidaram o vereador para mostrar algumas situações como os alagamentos, a frequência de usuários de drogas por falta de segurança e fiscalização na região, além de assaltos.

Uma moradora aproveitou o momento para denunciar o fato inusitado em que a Energisa, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, está cobrando mais de R$ 3.000,00 para a retirada de um poste que bloqueou a garagem dela.

Diante das denúncias feitas pelos moradores, Cabo Amintas assumiu o compromisso de cobrar providências. “Vamos encaminhar um ofício para a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB) responsável pelo setor e fazer indicação para reforma da rua na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), além de entrar em contato com a Energisa para tentar resolver a situação da moradora. A rua é pequena e sem saída, seria rápido resolver os problemas, além disso um shopping será inaugurado ao lado, os empresários podem investir mais na localidade”, afirmou o vereador.

Por fim, Amintas apelou para os policiais que acompanhavam a live no exato momento, sendo que alguns disseram trabalhar na região, para redobrarem a atenção nas ruas por onde passou, respondendo às queixas dos moradores.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas