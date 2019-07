NO SENADO, ROGÉRIO CARVALHO DEFENDE A UNIFICAÇÃO DOS IMPOSTOS NO BRASIL

10/07/19 - 15:22:37

Senador Rogério Carvalho fala na TV Senado sobre a importância da Reforma Tributária

A entrevista do Senador Rogério Carvalho (PT/ SE) com a repórter Isabela Dutra foi sobre as propostas de Emenda à Constituição que mudam o sistema tributário brasileiro.

“Todos nós Senadores temos a consciência da importância da Reforma Tributária. É preciso fazer justiça fiscal: quem ganha mais, paga mais e quem ganha menos paga menos.”, destacou o Senador Rogério Carvalho.

A unificação de impostos é uma das saídas proposta pelo Senador Rogério. “Queremos que a gente unifique impostos, que algumas contribuições se tornem impostos e que a gente dividir entre estados e municípios. E reduzir a tributação sobre bens e serviços.”, complementa o parlamentar.