Pesquisas e variações

10/07/19 - 00:01:34

Diógenes Brayner – [email protected]

Uma análise despretensiosa da pesquisa realizada pelo Instituto Padrão e publicada no final de semana pelo ‘Jornal da Cidade’. Apesar de ainda não revelar uma fotografia exata do momento, em razão de uma eleição que ainda está muito distante, mostra uma tendência natural de prováveis disputas, já previstas há alguns meses. Gilmar chega à frente, o que já foi mostrado em outras avaliações. Também é o único que anuncia pré-candidatura e mostra vontade de disputar a sucessão municipal.

Lógico que isso ainda não mostra tendências. Revela, entretanto, que alguns nomes já podem rever situação, mesmo que dependam de seus grupos e/ou porque não tenham votos. Apenas mantenha essa visão natural de quem pretende ir a qualquer lugar. Edvaldo Nogueira (PCdoB) é o único nome certo para o pleito, porque a busca pela reeleição é natural e de direito dentro da legislação. Os demais estão à base do que se dará bem mais à frente para consolidar seus nomes.

Apesar de evitar ao máximo falar em eleições, o nome de Edvaldo Nogueira aparece com 16,6%. Pode-se considerar absolutamente natural em razão de estar à frente da administração. Mas, também, poderia vir abaixo de outros, exatamente se não estivesse de bem com o eleitorado. A vice-governadora Eliane Aquino (PT) está a um ponto abaixo do prefeito e – também não anuncia – estaria com a cabeça tomada pela ânsia de ser titular do município.

Eliane a Edvaldo – que disputaram a chapa vencedora em 2016 – sentam com certa dificuldade à mesma mesa, embora parte da militância petista pretenda apoiar a reeleição do atual prefeito. O ex-deputado Valadares Filho (PSD) está no páreo com 12,3% e dá sinais de que pode ser ou não candidato. Busca formação de aliança política que deve ou não desestruturar outras composições já formadas, mas com dissabores e sinais de racha.

Mas quem surpreende mesmo é a vereadora Emilia Corrêa (Patriota) que se insere entre os melhores percentuais exibindo 11,5%. E a disputa está aí entre esses que pontuaram bem, porque a essa altura não se vislumbra novos prováveis candidatos, apesar do ex-prefeito Almeida Lima se assanhar para a disputa. Mas há uma observação: Márcio Macedo exibe raquíticos 1% e mesmo a 15 meses do pleito, deixa em dúvida um crescimento alto a ponto de superar os demais pré-candidatos.

Entretanto, no fundo, a pesquisa favorece a Gilmar Carvalho que se apresenta com larga vantagem. Pode manter a preferência, mas segurar diferença tão grande durante mais de ano, tem que assegurar um bloco político forte a apoiá-lo até o pleito.

Witzel agradece a Sergipe

O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), ao lado do secretário André Moura (PSC), encontrou-se ontem na Câmara Federal com os deputados Fábio Henrique e Gustinho Ribeiro, e com o ex-deputado Heleno Silva.

*** – Obrigado a vocês sergipanos por cederem André para o Rio, disse sorrindo e rasgou elogios ao seu novo auxiliar.

*** – Witzel lembrou que em sua equipe de secretários existem dois sergipanos, André e Otávio Leite.

Pesquisa antecipada a prefeito

O grupo político da renovação comemorou o resultado das pesquisas divulgadas neste final de semana: A vereadora Emilia Correa (Patriota) chegou a 11% e Milton Andrade (Novo) obteve 1,2%.

*** Milton Andrade mostrou-se satisfeito porque sequer anunciou candidatura e não faz qualquer movimento eleitoral.

Um telefonema bem aceito

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) recebeu ontem um telefonema do ex-deputado federal Heleno Silva (PRB) para parabenizá-la pelos número na Pesquisa Padrão à Prefeitura de Aracaju.

*** Eliane foi lembrada por 15,6% dos consultados pelo Instituto. Agradeceu ao telefonema…

Conversas entre prefeitos

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo, e o de Aracaju, Edvaldo Nogueira (ambos PCdoB) tiveram encontro na semana passada e trataram sobre o consórcio dos transportes entre as duas cidades.

*** Não deixaram de falar sobre política e o próprio Edvaldo lembrou que são dois são correligionários, embora o prefeito de Aracaju esteja a caminho do PDT.

Fábio não soube disso

O deputado Fábio Henrique (PDT), que se encontra em Brasília, disse que não tomou conhecimento do encontro entre Edvaldo Nogueira e Padre Inaldo.

*** Quanto se haveria encontro de Nogueira com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, Fábio respondeu apenas que “não”.

*** – Não tem nada marcado, disse Fábio e completou: “Lupi está comigo na reunião do partido”.

Vai votar contra reforma

Fábio Henrique (PDT) vota contra a reforma da Previdência proposta pelo Governo Federal que ainda está em discussão na Câmara Federal.

*** Explicou que fará isso por convicção e por orientação partidária.

Sobre candidatura de Janier

Heleno Silva disse ontem que, pelo que ouviu, a deputada estadual Janier Mota (PL) não será candidata à prefeita em Nossa Senhora da Glória.

*** – Mas se for, e chamar o PRB para uma conversa, não tem problema. Conversar é a matéria prima essencial da política, disse.

Jairo não acredita

O ex-deputado Jairo Santana (PRB) disse ontem que não acredita na candidatura de Janier Mota (PL) à Prefeitura de Glória, como vem sendo especulado.

*** – Mas, como a irmã dela é a empresária Janea, dona da Nativille, que é quem dá as cartas e que controla o grupo político, então tudo pode acontecer.

*** O grupo político a que Jairo se refere é composto pelo prefeito Chico dos Correios e o ex-prefeito Serginho Oliveira.

*** A tempo: Jairo Santana é o primeiro suplente de deputado e assume o lugar de Janier caso ela seja candidata e se eleja prefeita.

Acusa compra de voto.

O ex-deputado federal Márcio Macedo (PT) acusa que a compra de votos está funcionando a todo vapor.

*** O dinheiro do povo é usado descaradamente para tirar direitos dele mesmo. Essa é a “nova política” de Jair Messias Bolsonaro.

*** Seria Bolsonaro o primeiro presidente a comprar votos para aprovar projetos de interesse do Planalto?

Governo sem rumo

Vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo diz que Bolsonaro é o presidente em seis meses de mandato com a pior avaliação já registrada.

*** Reflexo de um governo sem rumo e propostas que realmente tiram o país da crise na qual eles mesmos colocaram.

Rogério representa

Já o senador Rogério Carvalho disse que vai apresentar representação na Procuradoria Geral da República (PGR) para apurar eventual prática de crime por parte do ministro Moro e do presidente Bolsonaro sobre a quebra de sigilo do inquérito do “laranjal”.

*** Ministério da Justiça confirma ter passado informações da investigação do processo apesar dele correr em segredo de Justiça.

PSC se diz tranquilo

O PSC não tem problemas de convivência com o deputado estadual Gilmar Carvalho e admite que ele só sairá do partido se quiser, porque não há motivos para deixar a legenda.

*** Até o momento o PSC não criou obstáculo para qualquer ação de Gilmar e nem vai fazê-lo.

Jackson em formatura

O ex-governador Jackson Barreto participou, ontem, em Glória, da primeira turma do campus do sertão da UFS. Foi convidado pelo reitor Antoniolli e pelo diretor Jodson.

*** Jackson Barreto disse que ver filhos de pequenos agricultores, assentados da reforma agrária e quilombolas com diploma “enche meu coração de orgulho”.

Deu nas redes sociais

///Ativos da Petrobras – O governo acompanhará a venda de ativos da Petrobras e a implementação de medidas para abrir o setor de gás natural. O objetivo do Executivo é que as diretrizes, estabelecidas em uma resolução do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética), resultem em “um choque de energia barata.”

*** O monitoramento da aplicação dos prazos estabelecidos e da implementação das medidas será feita por um grupo coordenado pelo MME (Ministério de Minas e Energia). O colegiado será criado por um decreto a ser publicado até o fim de julho.

*** Além de monitorar os prazos para a venda ativos, o colegiado vai acompanhar outras medidas recomendadas. Por exemplo, o acesso de outros agentes aos gasodutos de transporte de gás e se está havendo, de fato, redução no preço do insumo.

///Pátria Voluntária – A primeira-dama Michelle Bolsonaro vai presidir o conselho do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado “Pátria Voluntária”, composto por 12 ministros e 11 membros da sociedade civil, entre eles, a cantora Elba Ramalho e a mulher do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública), Rosângela Moro, além da irmã do ministro Paulo Guedes (Economia), Elizabeth Guedes.

*** “É com muita alegria que recebi o convite do nosso querido ministro Osmar Terra para presidir o conselho que está sendo formado aqui hoje (ontem). Dentro das minhas limitações sempre quis ajudar ao próximo, é um chamado do meu coração. Aceitei isso pra mim como um desígnio de Deus”, disse a primeira-dama, no lançamento do programa, que foi realizado ontem no Hospital da Criança de Brasília Jose Alencar, em Brasília.

///Reforma tributária – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, convocou hoje reunião para instalar a comissão especial responsável por analisar o mérito da reforma tributária (PEC 45/2019). O ato foi lido pela deputada Geovânia de Sá (PSDB-SC) – que presidia a sessão –, ontem, no plenário da Casa.

*** O avanço da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) ocorre no momento em que o texto da reforma da Previdência é analisado pelo plenário da Câmara. Por se tratar de uma PEC e que, portanto, altera a Constituição, o texto precisa ser aprovado em dois turnos por, pelo menos, 308 dos 513 deputados. Depois a proposta segue para análise dos senadores.

Um bom bate papo

Mais recursos – O secretário André Moura, hoje atuando no Rio de Janeiro, conseguiu ontem mais R$ 34 milhões de recursos para o turismo carioca.

Mais estádios – Belivaldo Chagas disse ontem, na solenidade dos 50 anos do Batistão, que vai construir mais ginásios de esportes em cidades do interior.

Muita burocracia – Belivaldo disse que vem trabalhando para isso, mas admitiu haver muita burocracia para liberar a construção desses ginásios.

Voo operado – Deputado Capitão Samuel diz que distância entre Aracaju/Salvador será diminuída com o retorno do voo operado, agora, pela Azul Linhas Aéreas.

Haja chuva – Muita chuva em Aracaju neste período. A previsão é de que o sol começa a aparecer a partir de hoje, com vários alagamentos.

Azucrina vida – O grupo político ainda liderado pelo ex-prefeito Sukita azucrina a vida da prefeita Silvany e de toda sua administração.

Não recua – Almeida Lima está decidido e não pensa em recuar. Será mesmo candidato a prefeitos de Aracaju pelo Partido Verde.

Sair do partido – PSC diz que “sem o nosso grupo o deputado Gilmar Carvalho não pode sair do partido e nem a gente”.

Subtenente Edgard – Jean Wyllys vendeu o mandato fiado e até agora não recebeu o pagamento, pense num casal caloteiro, esse David Miranda e o marido,