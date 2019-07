PF CUMPRE NOVE MANDADOS DE PRISÃO CONTRA ACUSADOS DE TRÁFICO DE DROGAS

Policiais federais cumprem (10) nove mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão contra acusados de integrar uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas. Os mandados estão sendo cumpridos no Rio , em São Paulo, Rondônia e na Paraíba.De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso comanda as operações a partir da cidade do Rio .

As investigações tiveram início em março de 2017, quando um dos acusados foi preso com 320 quilos de cocaína no estado de Rondônia. A partir daí, foi possível identificar outros suspeitos de integrar a quadrilha.

Durante o monitoramento do grupo, a polícia conseguiu fazer três apreensões, num total de 2,5 toneladas de drogas que seriam distribuídas em favelas do Rio.