PC apreende cargas de madeiras extraídas de reserva da Mata Atlântica

10/07/19 - 10:38:08

Uma operação realizada por policiais civis lotados nas cidades de Umbaúba e Indiaroba, apreendeu duas cargas de madeiras extraídas de uma reserva da Mata Atlântica, localizada no assentamento Sabão, no município de Indiaroba. Oito suspeitos foram conduzidos para a delegacia.

De acordo com as informações, foram apreendidas nove toras de madeira bruta, 150 estacas e 35 mourões que totalizam um valor de aproximadamente R$10 mil em madeira da espécie conhecida como “Coração de Negro”. Com os suspeitos, ainda foram apreendidas três espingardas calibre 36.

No total, foram conduzidos oito pessoas para a delegacia e todos os procedimentos foram encaminhados ao Poder Judiciário. “Os nomes dos investigados serão preservados para não atrapalhar a continuidade das investigações desses crimes ambientais, que estão sendo praticados no município de Indiaroba e região. Novas ações serão tomadas por porte da Polícia Civil para coibir tais práticas”, informou o delegado Antônio Francisco, responsável pela operação.

Fonte e foto SSP