POLÍCIA FAZENDÁRIA BUSCA APOIO PRA CRIAR GRATIFICAÇÃO COM RECURSO DO FINATE

10/07/19 - 04:34:54

Militares que compõe a Polícia Fazendária se reuniram com o deputado estadual Capitão Samuel na última quarta-feira, 03, com o objetivo de que o parlamentar possa intermediar um diálogo com o governador Belivaldo Chagas. Os PMs lutam para que seja criada uma gratificação junto ao Fisco, onde os valores sejam oriundos do FINATE (Fundo de Incentivo à Arrecadação Tributária Estadual) da Sefaz (Secretaria de Estado da Fazenda).

De acordo com o Policial fazendário Dernival a visita teve o objetivo de buscar com o Capitão Samuel a intermediação de uma conversa com o governo. “Buscamos a redistribuição dos valores arrecadados pelo governo através do FISCO. O governo já abriu mão de um pequeno percentual e agora estamos em busca do restante”, reforça.

O Capitão Samuel se comprometeu com os PMs e fará contato com Belivaldo Chagas para que ele possa se reunir com os colegas de farda. “Vamos tentar abrir um diálogo com os fazendários para que assim possamos encontrar uma forma de gratifica-los através do que é recolhido pelo FISCO”, enfatiza.

Por Ane Isabele

Foto assessoria