PREFEITURA ANUNCIA OFERTA DE NOVAS VAGAS DE EMPREGO POR MEIO DA FUNDAT

10/07/19 - 05:07:32

A Prefeitura de Aracaju, por meio dos serviços de empregabilidade da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), anuncia novas oportunidades de emprego para o cidadão que desejar ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. As vagas são para eletricista, supervisor de alimentos e bebidas, técnico de saúde e segurança do trabalho e técnico de enfermagem, esta última voltada à pessoa com deficiência (PCD).

O serviço de oferta de vaga de emprego é desenvolvido pela Agência do Trabalhador, setor da Fundat responsável pelo cadastro de currículo e encaminhamento de mão de obra qualificada. Os interessados em participar dos processos seletivos devem atender aos pré-requisitos (destacados abaixo) de cada vaga, e comparecer à sede do órgão municipal, portando o RG e o currículo até a próxima quinta-feira, dia 11.

A sede da Fundat está localizada no calçadão da Rua João Pessoa, 127, Centro, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 07h às 17h. Para mais informações, o cidadão deve entrar em contato por meio do telefone (79) 3179-1331.

Abaixo, seguem os pré-requisitos necessários para cada vaga:

– Eletricista

Pré-requisitos: ensino médio completo e curso de NR10

– Supervisor de Alimentos e Bebidas

Pré-requisitos: ensino superior ou nível técnico

– Técnico de saúde e Segurança no Trabalho

Pré-requisito: nível técnico

Vaga de emprego para pessoa com deficiência (PCD)

– Técnico de Enfermagem

Pré-requisito: nível técnico

Ascom Fundat