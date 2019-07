“Quintas Negras” acontecerá próximo dia 25 no auditório da Elese

10/07/19 - 11:08:01

Acontecerá na próxima quinta-feira, dia 25, a 2ª edição do “QUINTAS NEGRAS”, que traz como tema Julho das Pretas – História das Mulheres Negras de Sergipe. O evento será no auditório Antônio Francisco Passos da Escola do Legislativo (Elese), às 18 horas.

A iniciativa trará como palestrantes Gigi Poetisa, que é agente de saúde, feminista, artista e ativista do movimento negro em Sergipe. Ela dedica a sua vida a luta contra o machismo e o racismo, e é conhecida por acolher e ajudar mulheres vítimas de violência.

Teremos também a Yalorixá Sônia Oliveira, que é pedagoga, mestre em Políticas Sociais e fundadora da Comunidade Ojú Ifá. A comunidade Ojú Ifá desenvolve projetos, promove atividades e busca parceiros na tentativa de enfrentar os problemas que atingem a juventude negra em todos os seus aspectos e especificidades.

O “QUINTAS NEGRAS” contará, também, com a participação de Xifroneze Santos que é merendeira e mãe de nove filhos. Desde 2004, ela que nasceu e vive no Quilombo das Caraíbas, em Canhoba, a 124 km ao norte de Aracaju, luta pelos direitos sociais e territoriais do seu e dos demais quilombos brasileiros.

Para finalizar, a iniciativa contará com a presença de Nilma Batista, fundadora militante do MNU (Mulheres Negras Unidas), que é professora e fundadora coordenadora de arte coletivo Lélia Gonzales.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Divulgação/Elese