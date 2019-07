SAMU RECEBEU MAIS DE 35 MIL TROTES NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CERCA DE 28%

10/07/19 - 13:09:30

O número de trotes recebidos pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) Sergipe, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), corresponde a cerca de 37 mil chamadas, conforme levantamento realizado no primeiro semestre de 2019, sem incluir as ligações que não têm como objetivo comunicar acidentes ou solicitar socorro, caracterizadas como pedidos de informações e não trotes.

No primeiro semestre de 2018 o SAMU recebeu 166.095 chamadas que geraram 26.178 atendimentos. Deste total, 28% foram trotes. Já em 2019 o número de chamadas aumentou chegando a 183.964, com 29.079 atendimentos, porém os trotes caíram para 22%.

Conforme informações da superintendente do SAMU, Conceição Mendonça, a queda no número de trotes pode ser o resultado das blitz educativas que aconteceram neste ano de 2019. “Foram realizadas cinco blitz educativas “Sou amigo do SAMU – não passo trote”, em média uma por mês, o que pode ter contribuído para a redução deste número de trotes”, disse.

A superintendente comentou, ainda, que, surpreendentemente, há quem ligue para o SAMU a fim de perguntar aos atendentes o contato telefônico de agências bancárias ou se em determinado município está chovendo, fato que ocupa uma linha que poderia estar disponível para quem realmente está correndo risco de morte.

Blitz Educativa – Sou amigo do SAMU

As blitz educativas são realizadas nas principais ruas e avenidas da capital, em parceria com todos os órgãos públicos de controle, em shoppings e escolas, com o slogan “Sou amigo do SAMU – não passo trote”.

Além disso, são realizadas, também, campanhas como: “Sou amigo do SAMU – uso cinto de segurança”, “Sou amigo do SAMU – não uso celular ao volante”, “Sou amigo do SAMU – uso capacete”, “Sou amigo do SAMU – dou passagem às ambulâncias”.

“Sabemos que no mês de julho o fluxo de pessoas em Aracaju aumenta com a vinda dos turistas, então pedimos que, ao ver uma ambulância, dê passagem. Se, por ventura, aquele carro que deu passagem receber uma multa, fazemos uma declaração ao DETRAN ou à Polícia Rodoviária Federal informando que aquele veículo deu passagem para uma ambulância, com dia e horário, e assim a multa pode ser retirada. A proposta é que no final desse mês a gente comece a fazer novas blitz porque educação é isso, educação precisa andar de mãos dadas com a saúde”, reforçou Conceição.

Férias

Em períodos de férias, principalmente de crianças, os trotes costumam aumentar e basta que a criança veja o número do SAMU na televisão para que ela ligue 192.

“Conversando com a equipe de telefonistas da Central de Regulação, eles disseram que já começaram a registrar um aumento gradativo de crianças ligando. Como nas blitz educativas nas escolas a gente orienta que as crianças liguem caso algum familiar esteja passando mal, estamos ouvindo essas ligações e acaba sendo trote. Por isso solicitamos que os pais, mães e responsáveis, orientem suas crianças, ensinando que o 192 é para salvar vidas e não para brincar”, concluiu a superintendente.

Foto SES