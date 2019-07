TOBIAS BARRETO FARÁ LEILÃO DE MATERIAIS E VEÍCULOS NA SEGUNDA-FEIRA, 15

10/07/19 - 04:20:18

A Prefeitura de Tobias Barreto irá realizar um leilão de materiais e veículos no dia 15 de julho (segunda-feira), às 10h30, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizada na rua Elias Felipe, nº 221. Os 40 lotes participantes incluem diversos itens que já não servem mais ao Município: sucatas de equipamentos, televisor, monitores, nobreak, fogões, condicionadores de ar, impressoras, freezer, bebedores, cadeiras e outros materiais, além de sucatas de motocicletas e veículos recuperáveis.

Os bens já podem ser vistoriados pelos interessados até esta próxima sexta-feira, 12, das 09h às 12h e das 14h às 16h, nos seguintes endereços: Galpão do Distrito Industrial, Garagem Brejerão. As aquisições ocorrerão a partir de um lance mínimo, especificado no edital, e o vencedor de cada item será a pessoa que efetuar o maior lance. O licitante deve pagar 50% (cinquenta por cento) de sinal no ato da arrematação, e o restante deve ser pago até o dia seguinte, 16 de julho (terça-feira), caso contrário perde os direitos sobre o item e o sinal já pago.

O edital e todas as informações acerca do leilão estão disponíveis no portal eletrônico da prefeitura www.tobiasbarreto.se.gov.br/licitacoes e do leiloeiro que irá conduzir as atividades, Sóstenes de Almeida Rabelo www.realizaleiloes.com.br

