ABRACCE é reconhecida como de Utilidade Pública Estadual

11/07/19 - 17:00:45

Publicada no Diário Oficial do estado de Sergipe, em 28 de maio de 2019, a ABRACCE – Associação Brasileira de Cuidadores e Cuidadoras Especiais de Tobias Barreto é reconhecida como de Utilidade Pública Estadual. O projeto de lei nº76 é de autoria do deputado estadual Dilson de Agripino (PPS).

De acordo com o parlamentar, o reconhecimento é uma importante vitória das famílias que são assistidas pela associação que atende crianças das mais variadas necessidades especiais e que, a partir de agora, contará com um olhar e assistência maior dos poderes públicos. “A iniciativa foi do nosso mandato, mas a vitória é de todos os assistidos pela entidade”, comemorou Dilson de Agripino.

ABRACCE

A ABRACCE é uma entidade sem fins lucrativos e sem qualquer vínculo partidário que prima pelos seis principais objetivos no sentido de representar, apoiar, defender e orientar os cuidadores (as) de pessoas com deficiência, bem como, os próprios deficientes.

“É de competência da associação, representar os interesses e cuidados com as pessoas deficientes e seus respectivos cuidadores da cidade de Tobias Barreto e região Centro Sul. Além disso, oferecer assistência técnica aos associados, disponibilizando profissionais especializados como: psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, educadores, fisioterapeutas, entre outros profissionais”, ressaltou.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese

Foto: Divulgação/Assessoria do Parlamentar