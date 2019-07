ACESE esclarece posicionamento acerca da Lei de Publicidade em Aracaju

11/07/19 - 11:12:43

A Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) esclarece que realmente participou do debate acerca da Lei que trata das publicidades e fachadas, no entanto, desde o primeiro momento defendemos, nas mesas de negociação, que a fachada não deveria ser cobrada em hipótese alguma, independentemente do tamanho. Este é o pleito defendido pela ACESE.

Durante as negociações, reconhecemos que as medidas estabelecidas pela Prefeitura de Aracaju, embora fossem um avanço, não atendiam a demanda do empresariado, pois o empresário já paga uma excessiva quantidade de impostos que acarreta em aumento de preços dos produtos e serviços para o cidadão.

A ACESE defende a revogação do trecho da lei que trata de fachadas, pois em nosso entendimento, é um equívoco ter mais um imposto e não pelo momento que vivemos, mas por ser mais um encargo.

É de fundamental importância que se dialogue com as entidades para que haja um entendimento e se compreenda que o momento é de fortalecimento da economia por meio da micro, pequena e média empresa, que é responsável pela maior parte dos empregos gerados nesse país.

O momento é para a prestação de serviços que estimulem o comércio, facilitando os processos.

