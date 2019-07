ARACAJU: TRÁFEGO NA REGIÃO DO JABOTIANA ESTÁ PARCIALMENTE INTERDITADO

Continua chovendo forte na capital e as equipes da Prefeitura Municipal de Aracaju estão trabalhando intensamente para amenizar os transtornos. O bairro Jabotiana, no momento, é um dos mais atingidos pela chuva e para garantir a segurança da população, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju interditou, parcialmente, o tráfego na região e os agentes de trânsito estão na ponte que dá acesso ao bairro Santa Lúcia, orientando os condutores. Somente veículos grandes estão passando.

Segundo o superintendente da SMTT, Renato Telles, a medida é de segurança. “Estamos monitorando o trânsito na região do Jabotiana e para a segurança de todos, interditamos parcialmente o acesso ao bairro e nossos agentes estão no local, orientando os condutores. No decorrer do dia, a depender da chuva, poderemos liberar novamente o tráfego”, explica.

Já na avenida Euclides Figueiredo, o tráfego está liberado e os agentes de trânsito também continuam no local, monitorando a via. Em caso de ocorrências, a população deve ligar para o Disque Trânsito pelo 118.

