BELIVALDO CHAGAS RECEBE SUPERINTENDENTE DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA

Durante a visita, o superintendente da Abin enfatizou a importância da integração entre as polícias para a resolutividade das investigações e queda nos índices

Nesta quinta-feira (11), o governador Belivaldo Chagas, acompanhado do secretário de Segurança Pública, João Eloy de Menezes, recebeu o superintendente estadual da Agência Brasileira de Inteligência em Sergipe, Juliano Souza Ribeiro. A visita de cortesia, que aconteceu no Palácio de Despachos, também foi uma oportunidade para ressaltar o trabalho realizado pela SSP/SE.

“Essa visita do superintendente é uma oportunidade para reforçar os laços entre as instituições de segurança que atuam em Sergipe, além de registrar o agradecimento pela parceria que temos com a Agência. Fico feliz que ele reconhece o trabalho desenvolvido na área de Segurança em nosso estado e a integração das polícias, que tem como resultado a proteção da sociedade e a redução dos índices de violência”, afirmou o governador.

O superintendente da Abin enfatizou a importância dessa integração entre as polícias para a resolutividade das investigações e queda nos índices. “Vim parabenizar o governador pelo trabalho que o estado de Sergipe vem realizando, e a queda nos índices de violência tem demonstrado isso. Também é importante elogiar a integração das polícias, principalmente a investigação, visto que não há nenhum crime de repercussão que não tenha solução no estado de Sergipe. O único estado no Brasil e, 50% de queda nos índices torna Sergipe uma referência nacional”.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, a secretaria tem como objetivo seguir com o trabalho integrado que vem sendo realizado. “Essa integração entre os órgãos de segurança que atuam no estado de Sergipe refletem diretamente no resultado da redução de todos os índices de criminalidade, e a Secretaria de Segurança Pública continuará empenhada nesse trabalho conjunto, para que alcancemos índices cada vez melhores”, declarou João Eloy.

Destaque nacional

Os bons números que Sergipe vem apresentando são destaque na imprensa nacional. Nesta quarta-feira (10), o jornal Valor Econômico divulgou a queda nos índices de criminalidade no estado. Segundo levantamento feito pela Coordenadoria de Análise e Estatística Criminal (CEACrim), os seis primeiros meses de 2019 apresentaram uma redução de 30,1% em relação a 2018. Na capital, essa queda foi de 47,4%. As reduções vem sendo registradas desde o ano de 2016.

De acordo com os índices, em Sergipe, neste ano foram contabilizados 386 ocorrências deste crime em todo o estado, contra os 552 de 2018, representando uma redução de 30,1%. Em comparação com 2016, ano em que houve alta nos índices, foram 622 registros, o que significa uma queda de 37,9% ou 236 menos casos.

Considerando o levantamento dos quatro primeiros meses deste ano, de acordo com os dados da CEACrim, de janeiro a abril de 2019 foram contabilizados 250 casos. A menor quantidade de casos desde o mesmo período de 2011, quando a quantidade de ocorrências foi de 231, o que representa o quadrimestre com a menor incidência desse tipo de crime em oito anos. Além dessa redução, abril também contabilizou quedas em relação ao mesmo mês desde aquele ano.

Foto Mário Sousa