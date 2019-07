Belivaldo diz que este momento é de alerta e assiste comunidades atingidas pelas chuvas

O governador Belivaldo Chagas e a vice-governadora Eliane Aquino, receberam no final da tarde desta quinta-feira, 11, um diagnóstico da situação dos municípios sergipanos atingidos pelas fortes chuvas que caem desde a última segunda-feira, 08, em todo estado. O diagnóstico foi elaborado pelo grupo trabalho criado pelo governo desde o início das chuvas, para monitorar e acompanhar as áreas de risco.

Belivaldo Chagas afirmou que o momento é de alerta e vigilância, para poder assistir as comunidades atingidas pelas chuvas. “Recebemos um diagnóstico da situação das barragens, rodovias e encostas das cidades do interior e da capital. Estamos atentos para atuar quando necessário nas áreas que forem atingidas pelas águas”, ressaltou.

O governador Belivaldo Chagas também recebeu nesta quinta-feira, uma ligação do governador da Bahia, Rui Costa. Ele informou que as equipes de segurança baianas seguem monitorando todas as áreas do entorno da barragem Quati, localizada entre os municípios de Coronel João Sá e Pedro Alexandre, e garantiu que não deverá atingir de maneira significativa os municípios sergipanos.

As equipes da Defesa Civil de Sergipe também continuam monitorando a situação dos municípios que ficam na fronteira com a Bahia e que podem sofrer alguma consequência com o rompimento da barragem.

Assim que receberam as informações sobre a situação da barragem baiana, as equipes técnicas da Defesa Civil sergipana avaliaram a situação e concluíram que, por se tratar de uma estrutura de pequeno porte, não oferece risco potencial para Sergipe. “Ainda que as águas cheguem ao Vaza Barris, elas devem ser diluídas ao longo do curso do rio, sem grandes alterações nos níveis”, explicou o diretor da Defesa Civil, coronel Alexandre José Alves Silva.

O governo do Estado tranquiliza a população, entretanto reforça a orientação de buscar por locais seguros e de informar casos de emergências pelo número 199 na capital e 193 nos demais municípios.

O grupo de trabalho é formado pelas Secretarias de Estado da Inclusão, Assistência Social e Trabalho; Geral do Governo; Comunicação e Desenvolvimento Urbano; além da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e Defesa Civil.