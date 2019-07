Bolsonaro vence a primeira

Diógenes Brayner – [email protected]

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), praticamente venceu a primeira de tantas disputas que terá no Congresso com a oposição, principalmente parlamentares de esquerda. Através de um trabalho da base aliada, ele deixou os deputados convencidos da necessidade da Reforma da Previdência. Foi uma produção a várias mãos e nem o próprio Bolsonaro tem certeza que serve ou não ao trabalhador. A sua meta era aprovar e mostrar que tem maioria no Congresso Nacional.

Bolsonaro vem de quase sete mandatos na Câmara Federal, atuando sempre no baixo clero e se submetendo ao comando das lideranças. Conhece o jogo como poucos – inclusive os novos eleitos – e soube utilizar os métodos mais atraentes para conquistar votos, que são através da liberação de emendas da LDO, principalmente para a Saúde. Milhões foram repassados nesses últimos dias, o que, de todas as formas, favoreceram ao placar, razoavelmente extenso, em favor de uma reforma que ainda não revela certeza de ser boa para o trabalhador.

Será difícil saber o que a esquerda vai criar para justificar uma derrota feia. Muito feia. De logo deve sentir que joga errado com o povo que diz acolher. Depois tem que rever posição política com linhas definidas, que não sejam apenas a de por Lula em liberdade. Lógico que deve continuar trabalhando para isso, mas sem esquecer prioridades para solucionar uma crise provocada em seus Governos e que atinge diretamente ao povo, principalmente na questão do desemprego. A esquerda não deve adorar um deus, mas buscar soluções para uma sociedade maltratada, de extrema desigualdade e que busca uma saída, mesmo que seja pela direita.

Está na hora de apresentar um projeto, de mostrar trabalho, de tentar readquirir a confiança popular, para reaver o apoio perdido. Tem que perceber que o povo não ataca Lula ou Dilma, mas, sinceramente, não os desejam mais no Poder. Não há mais como convencer à sociedade que o ex-presidente e todos os demais presos por corrupção sejam todos injustiçados. Uns tolos de galocha e tudo. Claro que se deve manter a luta para evitar excessos jurídicos e até libertá-los. Faz parte do companheirismo. Mas a desconfiança ascende quando a luta é apenas a favor de Lula, enquanto seus aliados de sempre sequer são lembrados e continuam jogados nas celas.

Há necessidade de rever atos e gestos. De tentar sair da ideia fixa de que sem Lula a esquerda não anda e partir para uma ação lógica e concreta de proteção aos eternos desassistidos por um sistema severo de direita, que comemora a burrice e estupidez de uma esquerda que define sua estrutura e vida através de um rumo só. Discursos não bastam, é preciso buscar soluções reais e deixar de explorar a pobreza radical como instrumento exclusivo para o voto.

Mudanças na equipe

Circula a informação, inclusive nos bastidores da base aliada ao Governo, que Belivaldo Chagas (PSD) fará mudanças pontuais em sua equipe, principalmente no segundo escalão, a partir da segunda quinzena deste mês.

*** No primeiro escalão apenas a Secretaria de Turismo estará sob nova direção. Tanto o Governo quanto o trade não estão nada satisfeitos.

Mais especulações

Chega informação de que políticos da base aliada aconselham mais mudanças em outras áreas do Governo, para fortalecimento da administração e avançar nos projetos do governador Belivaldo Chagas.

*** O Palácio dos Despachos diz que não há qualquer mudança prevista para anunciar ainda este mês.

Em relação ao Trade

Segundo um técnico na área do turismo, “para lidar com esse pessoal do trade tem que ter paciência de Jó, em razão do grande número de entidades”. Disse que “ninguém ajuda e exige muito”.

*** – A BIH quer uma coisa, a Abave quer outra e a Casel também exige outras. Cada uma delas tenta puxar para o seu lado, disse.

Executivos da Braskem

O governador Belivaldo Chagas, o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Augusto Carvalho, e equipe técnica recebem executivos da Braskem em Sergipe.

*** O objetivo é para que eles conheçam as grandes oportunidades que se abrem no Estado, com a nova oferta do gás!

*** A Braskem é uma das maiores petroquímicas do mundo!

Convite para o DEM

O ex-deputado federal José Carlos Machado (DEM) assumiu o convite do partido, feito ontem na FM Jornal, para filiação de Gilmar Carvalho ao DEM. Tudo com a concordância do radialista.

*** Gilmar Carvalho terá conversa com o presidente nacional do DEM, prefeito de Salvador ACM Neto, já nos próximos dias.

*** O deputado deixa claro que só tomará qualquer medida depois de conversar com quem o convidou para o PSC, que foi o ex-deputado federal André Moura.

Mais uma vez cancelada

Em razão das chuvas intermitentes que caem em Aracaju, a vice-governadora Eliane Aquino (PT) cancelou a reunião do Conselho do Instituto Marcelo Déda que decide sobre o seu fechamento ou não.

*** Já tem uma nova reunião marcada para a próxima segunda-feira.

Fechamento de matadouros

O jornalista César Gama alerta: “Pois é. Estão fechando os matadouros públicos no Estado todo com ordem judicial para os matadouros privados ganharem. A vida inteira fomos servidos por esses matadouros e ninguém aqui morreu de aftosa”.

*** – Todo esse movimento legalista em torno dos matadouros públicos, todos eles fechados no Estado, ocorre coincidentemente após a construção de um grande matadouro privado em Itabaiana e com a absoluta inércia dos prefeitos, que fazem de conta que esboçam uma reação, mas ela nunca vem, disse Cezar.

Segurança e higiene

César continua: “Mas ora, se o serviço é imprescindível, por que a justiça insiste em fechá-los? Por essa lógica deveriam fechar também os hospitais públicos por falta de condições de segurança e higiene para os pacientes”.

*** E conclui: ‘Ou será quê, por trás de tudo isso, há o interesse da indústria privada sergipana de monopolizar o mercado de carne? O quê isso irá significar? “Aumento do custo de vida e, como sempre, prejuízos à população mais pobre”.

Esquenta em Riachão

O presidente da Câmara Municipal de Riachão dos Dantas, vereador Ninito, confirmou aos seus colegas, ontem, que “serão três candidatos a prefeito do município e o nosso grupo permanece unido, como sempre”.

*** Anunciou que “Pedro da Lagoa é o nosso candidato a prefeito e que está acabada toda conversa e qualquer acordo”.

*** As eleições municipais de Riachão acontecem dia 1º de setembro, para substituir a Gerana Costa que foi cassada.

Confirmada candidatura

A declaração do vereador Nininho confirma a pré-candidatura do prefeito interino Pedro da Lagoa para o pleito em Riachão dos Dantas. Pedro teve conversa, no final de semana, com Gerana Costa.

*** No próximo domingo será a convenção de Simone Andrade, a segunda candidata, que já apresentou o nome do seu vice, Galego do Samba [nome do povoado].

*** A prefeita cassada, Gerana Costa, pretende lançar a candidatura da nora, Manoela Costa. Mas, nesse cenário, o termômetro aponta que Simone ganha o pleito.

Valdevan e o voto

O deputado federal Valdevan Noventa, ao lado dos colegas Fábio Henrique (PDT) e João Daniel (PT) antecipou que “nós de Sergipe votaremos a favor do povo, contra esse projeto de reforma que só vem prejudicar a classe trabalhadora”.

*** Valdevan aproveitou para pedir que os trabalhadores pressionassem “os seus deputados a também votarem contra”. Não foi ouvido.

Sobre compra de votos

O senador Rogério Carvalho (PT) pediu auditoria ao Tribunal de Contas da União (TCU), para analisar sobre as emendas liberadas pelo Ministério da Saúde destinado à compra de votos favoráveis à aprovação da Reforma da Previdência.

*** Na Câmara Federal a oposição acusava a “montagem de uma feira” para compra de votos. Os líderes de bancada que conduziram bem teriam recebido em dobro.

Como votou Sergipe

A bancada de Sergipe em sua maioria votou favorável à Reforma da Previdência na Câmara. Foram eles: Fábio Reis (MDB), Fábio Mitidieri (PSD), Laércio Oliveira (PP), Gustinho Ribeiro (SD) e Bosco Costa (PL).

*** Votaram contra os deputados João Daniel (PT), Fábio Henrique (PDT) e Valdevan Noventa (PSC).

Gustinho se surpreende

O deputado Gustinho Ribeiro se surpreendeu com uma informação de que ele estaria trabalhando para indicar um nome para a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), postada como exclusiva.

*** Perguntado assustou-se: “quem?! Eu? Não estou sabendo disso não”, disse.

Valadares sobre as nuvens

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) sobrevoou por mais de uma o aeroporto de Aracaju, que em razão das chuvas não pode aterrissar. Valadares Filho participou de reunião do partido em Brasília.

*** O piloto ainda tentou aterrissar, mas arremeteu rápido. Depois o alívio do pouso.

Mais recursos para o Rio

O ex-deputado André Moura (PSC), hoje secretário chefe do Escritório do Rio de Janeiro em Brasília, conseguiu liberar ontem mais R$ 8 milhões para o Sistema Nacional de Emprego (Sine) daquele Estado.

*** O Sine provoca a geração de novos empregos e captação de vagas para preenchimento da mão de obra.

Retorno ao micro

O Sebrae alerta aos micro ou pequeno empresário que foram excluídos do Simples Nacional, que podem voltar a este sistema facilitado de tributação até o dia 15 de julho.

*** Aconselha que não perca o prazo da Receita Federal para retornar ao benefícios na tributação.

Deu nas redes sociais

///Dinheiro desviado – Após dois anos e seis meses de investigação, a Polícia Federal concluiu que a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, se beneficiou de dinheiro desviado em contratos do Ministério do Planejamento, que era ocupado por seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo.

*** A revista teve acesso ao relatório final do inquérito, que tramita sob segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal. Segundo a PF, as condutas da senadora paranaense podem configurar corrupção passiva, lavagem de dinheiro e crime eleitoral.

*** “Existem indicativos de que Gleisi Helena Hoffmann de alguma forma colaborou para ocultar ou a dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores oriundos do esquema criminoso Consist, pois foram identificados diversos registros de pagamentos feitos em benefício da senadora Gleisi Helena Hoffmann ou pessoas relacionadas a ela e/ou ao marido Paulo Bernardo entre os anos de 2010 e 2015”, conclui o a PF.

///PDT ameaça expulsão – O PDT ameaça expulsar a deputada Tabata Amaral (SP) se ela votar a favor da reforma da Previdência. Em reunião na terça-feira com a bancada do PDT na Câmara, o presidente do partido, Carlos Lupi, disse que quem apoiar as mudanças nas regras de aposentadoria propostas pelo governo de Jair Bolsonaro será punido com o desligamento.

*** Tabata é favorável à reforma e lidera um grupo dentro do PDT que também prometeu acompanhá-la na votação. Lupi lembrou que, na convenção nacional realizada em 18 de março, o partido fechou questão contra a reforma da Previdência. “Desrespeitar essa decisão é muito grave”, argumentou ele, ao lembrar que os desobedientes enfrentarão processo na Comissão de Ética.

///PSB também se rebela – Em outro partido que fechou questão contra a reforma da Previdência, o PSB, 11 dos 32 deputados votaram a favor do projeto. Os “traidores” foram Átila Lira (PI), Emidinho Madeira (MG), Felipe Carreras (PE), Felipe Rigoni (ES), Jefferson Campos (SP), Liziane Bayer (RS), Luiz Flávio Gomes (SP), Rodrigo Agostinho (SP), Rodrigo Coelho (SC), Rosana Valle (SP) e Ted Conti (ES).

Caso mantenha a ameaça de expulsão, a cúpula pessebista terá de mandar embora 34% da sua bancada federal.

Um bom bate papo

Chama atenção – A votação da primeira parte da reforma da Previdência foi o que chamou a atenção na discussão política.

Não influenciou – O governador Belivaldo Chagas em nenhum momento influenciou membros da bancada de Sergipe a votar favoráveis ou contra a reforma.

Sobre as chuvas – O Jornal Nacional dedicou boa parte do seu noticiário, ontem, às chuvas que caem em Aracaju desde domingo passado.

Vão até amanhã – Previsões da meteorologia é de que as chuvas e ventos continuarão em Sergipe até amanhã, quando ameniza e o sol aparece.

Alguns estragos – De todas as formas a chuvas provocam estragos em Sergipe, atingindo adutoras, rodovias e, em Aracaju, maltrata a periferia.

Vídeo nas redes – O deputado João Daniel expôs vídeo nas redes sociais criticando a reforma da previdência e anunciando que ela contraria interesses dos trabalhadores.

Ainda sem data – Até o momento não foi marcado encontro entre o prefeito Edvaldo Nogueira, de Aracaju, e o presidente do PDT, Carlos Lupi.

Rodrigo chora – O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), chorou no plenário da Casa ontem durante a votação da reforma da Previdência.

Conhece o jogo – Jair Bolsonaro ganhou essa, da reforma da previdência. Ele conhece bem o jogo na Câmara e como se faz para sair vitorioso.