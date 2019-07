BPRP FAZ APREENSÃO DE MEIO QUILO DE MACONHA NO SIQUEIRA CAMPOS, EM ARACAJU

11/07/19 - 14:07:26

Policiais Militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) realizaram na madrugada desta quinta-feira (11), a apreensão de meio de quilo de maconha, uma balança de precisão e rolo de papel filme, no bairro Siqueira Campos em Aracaju.

Durante radiopatrulhamento com diversas abordagens no Siqueira Campos, militares do BPRp avistaram, quando se deslocavam pela rua Mato Grosso, um indivíduo segurando uma mochila e bastante nervoso.

Ao notar a aproximação policial, o suspeito arremessou a mochila no chão e invadiu uma residência. Neste momento, um acompanhamento policial foi realizado, mas o indivíduo conseguiu evadir-se pulando pelo muro do fundo da casa.

Na mochila que havia sido arremessada, os radiopatrulheiros, após os devidos procedimentos de buscas, encontraram a droga, a balança de precisão e o rolo de papel de filme. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram tomadas.

Foto assessoria